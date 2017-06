Ontdekte Aztekentempel ging direct in de Spaanse propagandamachine

"In deze tempel kun je aanraken wat de Spanjaarden zagen", zegt Martin Berger, conservator Midden- en Zuid-Amerika bij Museum Volkenkunde in Leiden. De tempel stond in het hart van Tenochtitlan – nu Mexico-stad, toen met 200.000 inwoners een mondain centrum, zegt Berger. Minutieus beschreven de Spanjaarden wat ze in het heiligdom aantroffen. Een tempel dus, en een balspeelveld waar een zestiende-eeuwse vorm van Ulama werd gespeeld. Berger promoveerde op het balspel.

Lees verder na de advertentie

Gefascineerd waren conquistadores, zegt Berger, toen ze de Azteken zagen spelen met een rubberen bal, die ze louter met hun heup mochten aanraken. Het ding woog vier kilo, en het stuiterde! "In Europa speelde men in die tijd nog met opgeblazen varkensorganen en die stuiteren voor geen meter. Rubber hadden de Spanjaarden nog nooit gezien."

Balspeelvelden in tempels zijn geen zeldzaamheid, vertelt Berger. Het balspel was voor de Azteken niet louter vermaak – al werd er zwaar gewed op de uitslag – het had ook een rituele functie. Maar in het hedendaagse verhaal over wat zich op en rond het speelveld afspeelde, het verhaal ook waar menig toerist die de Mexico, Guatemala of Belize bezoekt mee thuiskomt, klinkt door wat de Spanjaarden graag wilde dat iedereen zag, aldus de conservator.

Voor de duivel "De Spanjaarden wilden het land koloniseren en kerstenen", zegt Berger. Het was in hun belang om de Azteken neer te zetten als verdorvenen die gered dienden te worden. "Dus zeiden ze: 'knap wat die Azteken daar doen, maar het is voor de duivel'. Ze zetten het spel in het verdomhoekje. Van hen komt ook het verhaal dat de verliezers of de winnaars van het spel werden geofferd." Ik spreek liever van executies dan van mensenoffers. Conservator Martin Berger Dat verhaal hangt ook aan de nu gevonden tempel. En het lijkt meer dan een verhaal; naast het balspeelveld zijn nekwervels gevonden van 32 verschillende mensen. "Waarschijnlijk zijn daar ook wel mensen gedood", zegt Berger. "Maar ik heb het liever over executies dan over mensenoffers." Want het waren zelden Ulama-spelers die hun leven moesten geven om de goden te behagen, aldus de conservator. "Meestal ging het om krijgsgevangenen. De Spanjaarden frameden hun executie als offer aan de goden." Natuurlijk, offers bestonden wel, zegt Berger. De beroemde Aztekenkoning Moctezuma sneed in zijn oor en offerde bloed aan de goden. Het droeg bij aan zijn macht dat hij de goden op die manier tevreden hield. Maar het paste in het straatje van de Spanjaarden om te overdrijven, zegt Berger. "De Azteken zouden in vier dagen tijd 80.000 mensen hebben geofferd bij een inwijding, meldden de Spanjaarden. Wetenschappers hebben geconcludeerd dat met de technieken van die tijd het minstens anderhalf jaar zou duren om zoveel mensen te vermoorden." De nu gevonden tempel wordt geconserveerd en opengesteld als museum. "Ik vind het mooi hoe de Mexicanen dat doen", zegt Berger. "In de kelders van de koloniale gebouwen daar in de buurt zijn meerdere kleine musea waar je opgravingen kunt zien. Even verderop is er een priesterschool bijvoorbeeld."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.