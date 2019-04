Onrust in Libië en Venezuela stuwt olieprijs

Langzaam, maar zeer gestaag, zijn de olieprijzen bezig aan een flinke opmars. Gisteren werd opnieuw het hoogste niveau van het jaar verbroken, en ten opzichte van eind vorig jaar zijn de prijzen al met een slordige 40 procent gestegen. Onzekerheid over de aanvoer van olie uit landen als Libië en Venezuela leidt tot vrees voor krapte op de oliemarkt.

Kostte een vat Brent-olie eind december nog iets meer dan 50 dollar, inmiddels is dat gestegen tot ruim 70 dollar per vat. Daarmee is de olie weer even duur als in november vorig jaar, maar nog altijd ruim onder het hoogste niveau van vorig jaar. Begin oktober kostte een vat olie nog meer dan 85 dollar.

Productiebeperkingen Analisten wijzen op de steeds zwaardere gevechten in olie-producent Libië. De burgeroorlog die het land al jaren teistert is de laatste tijd opgelaaid, en inmiddels staat de generaal Khalifa Haftar op het punt om de hoofdstad Tripoli te bestormen. Hoewel de olieproductie van Libië de afgelopen maanden juist flink is toegenomen, bestaat de vrees dat een langdurig gevecht zijn weerslag zal hebben op de export van het land. Libië produceerde vorige maand ruim 1 miljoen vaten olie per dag. Dat is ten opzichte van de totale wereldwijde olieconsumptie – om en nabij de 100 miljoen vaten per dag – niet enorm veel, maar de ervaring leert dat er maar kleine verschuivingen in vraag en aanbod nodig zijn om de prijs flink te laten bewegen. Bovendien kampt de grote olieproducent Venezuela al langer met productiebeperkingen. Daar staat tegenover dat de stijgende olieprijs er juist voor zorgt dat nieuwe aanbieders zich aandienen. Vooral producenten van Amerikaanse schalieolie breiden het aantal productieplatformen fors uit nu de prijs zo aantrekkelijk is dat zij makkelijk uit de kosten kunnen komen. De extra productie vanuit de Verenigde Staten tempert daardoor de prijsstijging weer.

Afsnoepen Uiteindelijk wordt het totale aanbod van olie vooral bepaald door de landen die zijn aangesloten bij oliekartel Opec en door Rusland, die de laatste tijd gezamenlijke productiebesluiten overeenkomen. Zo werd in januari besloten de productie met ruim 1 miljoen vaten per dag te beperken, om zo een einde te maken aan de glijvlucht van de olieprijs sinds oktober. In juni vinden er nieuwe besprekingen plaats tussen de Opec en Rusland, en de signalen die nu al gegeven worden zijn wisselend. Waar Rusland sterk hint op uitbreiding van de productie, houdt Saudi-Arabië namens de Opec de kaarten tegen de borst. Vooral Rusland ziet met lede ogen aan dat Amerikaanse olieproducenten profiteren van de hogere olieprijzen door het afsnoepen van marktaandeel, terwijl Saudi-Arabië doorgaans meer gebaat is bij hogere prijzen.

