Onrust in Duitsland over Nederlandse gifeieren

Dat gebeurde nadat bij een verdeel- en inpakpunt bij de plaats Borken het gif in eieren werd ontdekt. Via het verdeelpunt werden ook 1,3 miljoen eieren naar de deelstaat Nedersaksen getransporteerd. Het ministerie van Landbouw in die staat adviseerde inmiddels om die ook uit de handel te halen. Het is niet bekend of ook in andere deelstaten eieren met gif terecht zijn gekomen.

Waarschuwing De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten maandag om eieren met bepaalde codes erop niet te eten, omdat daar een zo hoge concentratie fipronil in zit dat het een acuut gezondheidsgevaar oplevert. Op die eieren, afkomstig van een bedrijf uit het Gelderse Eck en Wiel, staat de code X-NL-40155XX. De X staat daarbij voor ieder getal. Op de website van de NVWA staat een lijst met alle codes van eieren waarin fipronil aangetroffen is. Volgens de NVWA kunnen consumenten andere eieren gewoon eten. Fipronil kan in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor nieren, lever en schildklier.

Aansprakelijkheid Vorige week was al geconstateerd dat een luizenbestrijder het afgelopen jaar fipronil had gebruikt bij het bestrijden van bloedluis bij een groot aantal pluimveebedrijven. Toen leek het nog om een beperkt aantal bedrijven te gaan, maar in de loop van de week bleek dat waarschijnlijk honderden bedrijven getroffen zijn. De pluimveebedrijven die zijn gedupeerd door het gebruik van het gif fipronil, stellen het luizenbestrijdingsbedrijf, ChickFriend uit Barneveld, aansprakelijk voor hun schade. Het is er volgens hen verantwoordelijk voor dat het verboden middel in eieren terecht is gekomen en hun bedrijven nu uit voorzorg platliggen. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft van meerdere bedrijven gehoord dat ze ChickFriend inmiddels schriftelijk op de hoogte hebben gesteld, vertelde voorzitter Hennie de Haan dinsdag. "Dat lijkt mij niet onverstandig. Ze hebben een dienst van hen afgenomen waardoor de schade berokkend is." De Haan houdt er rekening mee dat het bedrijf failliet zal gaan. "Maar ik neem aan dat het bedrijf ook een aansprakelijkheidsverzekering heeft." ChickFriend zelf was dinsdag onbereikbaar. De voicemail van het bedrijf meldt dat dit wegens 'zakelijke omstandigheden' is. Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen. De autoriteiten vielen onlangs binnen bij een bedrijf in Weelde, een dorp dichtbij de grens onder Tilburg. Het Functioneel Parket dat in Nederland onderzoek doet, hield het op dinsdag bij de mededeling dat er onderzoek wordt gedaan. De betrokken bedrijven moeten uit voorzorg al hun eieren terughalen uit de handel. De sector is daar zelf al ruim een week geleden mee begonnen en hoopt "de laatste resten snel op te ruimen", zegt De Haan. Ze vertelt dat de schade groot is voor de sector. In totaal heeft de inspectiedienst zo'n 180 van de circa duizend pluimveebedrijven geblokkeerd omdat daar vermoedelijk fipronil is gebruikt. Lees ook: Dit is wat we nu weten over de gezondheidsrisico's van fipronil-eieren.

