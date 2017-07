Onrust in de achtertuin: 'We verliezen de grip op de randen van Europa'

Wat is de invloed van internationale ontwikkelingen op de Europese samen- leving? Die vraag probeert de jonge Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag te beantwoorden in een serie van meer dan twintig reportages voor Trouw.

Holslag reist langs de randen van Europa, van Groenland tot Oekraïne en van Litouwen tot Noord-Afrika, en spreekt daar met politici en gewone burgers. Hij ziet dat veel mensen bang zijn: voor terrorisme, voor migratie, voor Rusland. Maar worden hun veiligheid, waarden en welvaart ook echt bedreigd? Onderweg, op Schiphol, neemt Holslag ruim de tijd om vragen te beantwoorden over zijn reizen langs de Europese rafelranden.

Het is fantastisch om dit te doen. Ik kan een markt op en ik kan met presidentiële adviseurs spreken. Ik praat met mensen die aan het roer staan,of ik loop een kroeg binnen. Als je alleen in de vergaderzalen blijft, krijg je geen goed beeld.

"Meestal plan ik afspraken in de middag, de rest van de dag breng ik door met kijken, luisteren, observeren. Soms krijg ik ter plekke suggesties: je moet daar eens naar toe. Zo kreeg ik in Wit-Rusland een uitnodiging voor de Chinese investeringszone. Daar is een heel bos voor gekapt, maar de Chinezen moeten nog altijd komen.

"In Kaliningrad (een Russische enclave aan de Oostzee, red.) had ik een afspraak met militairen en ik zei dat ik graag de militaire installaties wilde bekijken. Dat leidde tot nervositeit, dat kon niet. Toen ben ik gewoon gegaan. Ik kwam een man met een bootje tegen die vaak Russische toeristen rondleidde en we zijn gaan varen. Dat zijn dingen die je niet kunt voorbereiden.

"Ik lees natuurlijk veel. Maar ik wil ook zelf het land in, zien wat er gebeurt, wie je tegenkomt. Reizen is aanvaarden van de verandering, het is alleen waardevol als je jezelf twijfel gunt. Ik wil de omgeving absorberen, de geuren, de kleuren, de indrukken.

"Dat is de paradox: we zijn rijk, maar we hebben geen tijd voor ons gezin, we eten niet gezond, veel mensen zijn niet gelukkig in hun werk. Veel mensen hebben het gevoel hun tijd te verdoen, dat is verschrikkelijk. Zelfs in een gelukkig land als Nederland is dat nog twintig tot dertig procent."

"De ideale samenleving voor mij is er een waarin meer ruimte is voor zelfontplooiing. Dat is vooruitgang, dat is wat Europa onderscheidt: het humanistisch gedachtegoed, dat moeten we vasthouden.

"We zijn de grip op de randen van Europa, onze achtertuin, aan het verliezen. Ik wil advies geven aan onze beleidsmakers. Er is te weinig onafhankelijk Europees denkwerk, de denktanks die er zijn worden vaak gefinancierd met Amerikaans, Russisch en Chinees geld. Intussen is in Washington het buitenlands beleid onbetrouwbaar geworden. Angela Merkel heeft terecht gezegd: Wij staan er nu alleen voor. De urgentie is groter dan ooit.

U gaat op zoek naar de rafelranden van Europa. Drie jaar geleden verscheen uw boek 'De kracht van het paradijs', over Europa in een steeds meer door Azië gedomineerde wereld. Heeft het paradijs nu zijn glans verloren?

"Ook voor mijn boek was ik al langs de meeste van deze rafelranden gereisd. Nu doe ik dat opnieuw. Het is een ambitieus project. Ik reis van Groenland, via de Balkan en de Levant naar Gibraltar. De vraag is: hebben we intussen meer macht ingeleverd?

"Sinds 'De kracht van het paradijs' uitkwam is de Europese positie verzwakt. Het is moeilijk om stand te houden in de concurrentie met China en de Verenigde Staten. En nu de Brexit, die kost ongelofelijk veel kapitaal en energie die we dus niet kunnen steken in het versterken van de Europese samenleving.

"Aan de andere kant zijn er de winst van Macron, het uitblijven van de dijkdoorbraak van Wilders en de traditionele macht die in Duitsland dominant lijkt te blijven. Dat biedt een window of opportunity voor versterking van Europa, als Macron en Merkel samenwerken.

Het is een ambitieus project. De vraag is: hebben we de afgelopen tijd macht ingeleverd?

"In het boek voorspelde ik al dat er een moeilijke periode aan zou komen. Onze welvaart en welbevinden staan verder onder druk. Er zijn nog altijd minder mensen aan het werk in de particuliere sector dan vóór de crisis, in 2009. Het lukt nog niet om genoeg banen te scheppen. De koopkracht groeit nauwelijks.

"Nederland is een goed voorbeeld: de economie groeit, er komen weer meer containers naar Rotterdam, maar de mensen houden aan het eind van de maand niet veel geld over. Bovendien zijn er veel banen gecreëerd in sectoren waar het welbevinden laag is: detailhandel, transport en schoonmaken.

"In mijn boek betoogde ik dat we op een positieve manier verder moeten gaan op wat in het verleden verwezenlijkt is. Maar wat ik zag was de ontmanteling van de welvaart en het welbevinden in ons werelddeel. En dat is onaanvaardbaar.

"We moeten streven naar verbetering en daarvoor is verantwoorde machtspolitiek nodig. Je moet macht verbinden met idealen, anders wordt het opportunisme. In een verzwakte samenleving kun je geen macht ontwikkelen en daarom moet de overheid het vertrouwen van de bevolking houden.

"Het gaat erom de welvaart en het welbevinden op peil te houden, zodat mensen een volwaardig leven kunnen leiden. Dat is een humanistisch ideaal. Ik vind dat we mensen moeten aanmoedigen om zoveel mogelijk hun talenten te ontwikkelen."