Onnodige dood Britse koerier leidt tot ophef over arbeidsomstandigheden

Een Britse pakketbezorger van DPD is overleden nadat hij doktersbezoeken liet schieten uit angst voor boetes. Ook toen de diabetespatiënt steeds zieker werd, durfde hij zijn bezorg­rondes niet af te zeggen. DPD brengt chauffeurs namelijk 150 pond in rekening voor een niet gewerkte dag.

De kwestie leidt in Groot-Brittannië tot verontwaardigde reacties, zowel bij consumenten en vakbonden als in de politiek. Opeens kent iedereen in het Britse parlement de naam Don Lane.

Toevallig worden vandaag maatregelen verwacht van de regering-May tegen de gig economy, waarbij mensen per klusje betaald worden en weinig arbeidsrechten hebben. Zoals alle chaufeurs van Dynamic Parcel Distribution was ook Lane op papier een zelfstandige franchise-nemer. Ze worden betaald per pakketje en hoeven niet op ziekte- of vakantiegeld te rekenen.

Boete

Ook al maakte DPD vorig jaar meer dan 100 miljoen pond winst, rekende The Guardian uit, zo’n 20.000 pond per bezorger. Als chauffeurs de afgesproken dienst niet kunnen leveren, kan DPD ze 150 pond (169 euro) boete per dag opleggen. Daft staat in het onderlinge contract. Chauffeurs mogen een vervanger regelen, maar dat lukt niet altijd.

Don Lane bezorgde pakketjes van onder meer Marks & Spencer en Amazon in de omgeving van Bournemouth. Vorig jaar moest hij op 18 juli naar de oogarts. DPD bevestigt nu in een verklaring dat hij daarom een boete kreeg. Lane’s weduwe vertelde aan The Guardian dat haar man een enorme druk voelde om aan het werk te blijven. Afspraken met de nierspecialist liet hij schieten omdat die pakketjes op tijd bezorgd moesten worden.

Don Lane werkte 19 jaar bij DPD en werd doodziek, spuugde bloed. Maar de pakketbezorger zegt van niets te hebben geweten.

Al in januari vorig jaar was Lane onwel geworden tijdens een bezorg­ronde. In september belandde hij in een diabetische coma. In de drukke kerstperiode werkte hij extra dagen, ook al voelde hij zich ziek en spuugde bloed. Vorige maand, op 4 januari, overleed hij op 53-jarige leeftijd.

DPD zegt regelmatig met Lane over zijn gezondheid te hebben gesproken, maar niet te hebben geweten dat hij zo ziek was. Lane heeft 19 jaar voor DPD gewerkt. Het bedrijf zegt zijn dood te betreuren. “Iedereen zal hem missen in het Bournemouth-depot.”