Online reageren? Eerst maar eens wat kwisvragen beantwoorden

Dat reaguurders soms alleen de kop van een artikel lezen maakt niet uit. Een slecht onderbouwde mening verschijnt ook gewoon in de lijst van reacties.

Lees verder na de advertentie

Daar moest maar eens verandering in komen, dacht de Noorse publieke omroep NRK. Internetters moeten eerst bewijzen dat zij verstand van zaken hebben. Eerst drie multiplechoicevragen over het artikel beantwoorden, dan pas toegang tot het reactiegedeelte.

De kwisjes staan nu alleen nog onder artikelen op de techpagina van de NRK. En dan vooral bij gevoelige onderwerpen. Daar is de kans groter dat mensen in het wilde weg wat gaan roepen.

Moeilijk zijn de vragen niet, maar het dwingt lezers wel de inhoud van het artikel minstens te scannen

Spieken kan niet, want iedere gebruiker krijgt andere vragen. Waar een bepaalde afkorting voor staat bijvoorbeeld en of een instantie positief of negatief is over een maatregel. Moeilijk zijn de vragen niet, maar het dwingt lezers wel de inhoud van het artikel minstens te scannen.

Nietszeggende reacties zullen minder snel onder een artikel oppoppen. Alleen de goed geïnformeerde bezoekers kunnen met elkaar in gesprek. De kwis zorgt er bovendien voor dat de toon van de reacties verandert. Een minuutje vragen beantwoorden haalt de eerste agressie er wel uit.

Een beetje computerfanaat kan de kwis gemakkelijk omzeilen. Het benodigde script bestaat zelfs al. Maar kennelijk nemen mensen niet die moeite. Bij een artikel over digitale beveiliging bleek de nieuwe aanpak te werken. Normaal heeft iedereen wel een mening over dat onderwerp, nu was de toon ‘respectvol’, zegt de NRK. Reageerders kwamen met opbouwende feedback of verwezen zelfs door naar andere relevante studies of boeken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.