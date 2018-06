Online-oplichters beloven jongeren tegen betaling een rol in een film

Online-oplichters hebben onlangs hun pijlen gericht op kinderen die dromen van een acteercarrière. Onder naam van het bestaande videobedrijf 87 seconds is een advertentie geplaatst op een website voor filmcastings met daarin de belofte dat tijdens een selectiemiddag rollen worden vergeven voor de nieuwe jeugdfilm ‘Romeo & Juliet mysterie’. Deelnemers tussen de 10 en 23 jaar moeten dan wel eerst 100 euro overmaken om een ticket te bemachtigen.

87 seconds heeft aangifte gedaan. Hoeveel slachtoffers er geld hebben overgemaakt, is onduidelijk. De afgelopen dagen meldden zich zeker tien mensen bij het bedrijf zelf. “Maar de telefoontjes komen nog steeds binnen, dus het lijkt alsof de oplichters nog steeds actief zijn”, zegt Maarten van der Weijden van 87 seconds.

Het is zo vals. Ze spelen met de dromen van een kind om beroemd te worden. Ik word er echt boos van Maarten van der Weijden van 87 seconds

Hij is vooral geschrokken van de moeite die wordt gedaan om kinderen en hun ouders om de tuin te leiden. Iemand die via de mail vragen stelt, kan rekenen op een vriendelijk en uitgebreid antwoord in goed Nederlands, blijkt uit de mailwisseling die slachtoffers doorstuurden. Geïnteresseerden die al geld hadden overgemaakt, krijgen het bericht dat er zogenaamd iets fout is gegaan met de betaling. Of ze het bedrag van 100 euro nogmaals willen storten – en dan zo snel mogelijk, want er is nog maar één plek voor de selectiemiddag over.