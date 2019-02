Online gokken wordt legaal

Het onderwerp verdeelde de coalitie in de senaat. VVD en D66 stemden voor, samen met de PvdA en de PVV. De christelijke coalitiepartijen CDA en CU stemden tegen, evenals de SGP, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie, 50PLUS en de SP. De Tweede Kamer ging in 2016 al akkoord met de legalisering.

Het wordt nu mogelijk duidelijke regels op te stellen voor gokwebsites en deze te handhaven, zo redeneert het kabinet. Ook kunnen aanbieders bijvoorbeeld worden verplicht geld te storten in een fonds dat gokverslaving moet tegengaan.

De populariteit groeit Ondertussen is het aantal deelnemers van illegale online kansspelen toegenomen. Momenteel nemen naar schatting 800.000 tot een miljoen Nederlanders weleens deel aan een online kansspel. Dat betekent dat het aantal internetgokkers groeit, aldus de Kansspelautoriteit, die in 2016 nog uitging van 400.000 gebruikers. En dat terwijl het in Nederland tot vandaag nog altijd verboden was. Bijna acht jaar geleden werd het plan om online gokken te legaliseren gepresenteerd door toenmalig staatssecretaris van justitie Fred Teeven. Verschillende kabinetscrisissen en de politieke gevoeligheid van het onderwerp – met name christelijke partijen zijn huiverig voor een liberale gokmarkt – zorgden voor fikse vertragingen.

Nieuwe spelers Aanbieders van online kansspelen staan te popelen om de Nederlandse markt te betreden. Daaronder ook voor Nederlanders bekende namen als Holland Casino en de Staatsloterij, zegt Frank Tolboom van Kalff Katz & Franssen, een advocatenkantoor gespecialiseerd in de kansspelsector. Maar ook buitenlandse partijen en nieuwe spelers zullen zich waarschijnlijk aandienen. “Wij gaan ervan uit dat er zo’n veertig tot zestig aanvragen voor vergunningen worden gedaan als het eenmaal kan”, zegt Tolboom. “Waarschijnlijk zijn dat er in het begin nog wat te veel, maar ik verwacht dat het aanbod zich snel zal aanpassen aan de vraag.” Ook de toezichthouder gaat uit van ‘vijftig tot zeventig’ vergunningen. Betekent dat ook dat het aantal mensen dat achter de computer casinospelletjes speelt of geld inzet op sportwedstrijden gaat toenemen? “Dat lijkt me logisch”, zegt Gert-Jan Meerkerk, specialist internetverslaving bij onderzoeksinstituut IVO. “Bedrijven die een vergunning kopen, zullen dat willen terugverdienen. Dus krijgen we marketing, de ontwikkeling van nieuwe spellen, waardoor mogelijk meer mensen geprikkeld worden om het eens te proberen.” Domweg verbieden werkt niet Gert-Jan Meerkerk, specialist internetverslaving Sommige mensen zien liever dat we ons helemaal niet inlaten met gokken, aldus Meerkerk. Maar dat er ondanks het verbod zoveel Nederlanders wel eens online een kansspel spelen, laat wat hem betreft zien dat domweg verbieden niet werkt. “Door het legaal te maken, aanbieders vergunningen te laten aanvragen, kun je ze ook verantwoordelijk maken om aan preventie te doen. Juist online kun je goed het spelgedrag van iemand in de gaten houden en ingrijpen als het problematisch wordt.”

Reclame Wel is het logisch dat als het aantal deelnemers toeneemt, ook het aantal problematische spelers groeit, zegt Floor van Bakkum van verslavingscentrum Jellinek. “We weten dat zo’n tien procent van de mensen die beginnen aan een middel, en daar valt gokken ook onder, na een tijdje problematisch gedrag gaat vertonen. Niet allemaal hebben ze daar hulp bij nodig, maar een deel wel.” Van Bakkum maakt zich vooral zorgen over de marketing voor de spellen. Het kabinet wil reclame niet verbieden om mensen die nu illegaal gokken te verleiden naar het nieuwe legale aanbod. Maar het risico is wel dat je met advertenties ook nieuwe spelers aanzuigt, aldus de verslavingsdeskundige. Toch is ook Van Bakkum blij dat er nu eindelijk zicht is op een gereguleerde online gokmarkt. En ook de Kansspelautoriteit, de toezichthouder die de vergunningen moet gaan verstrekken, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken uit te kijken naar de nieuwe wet. Volledig waterdicht, waarbij alle gokverslavingen worden voorkomen, is het systeem niet, erkent een woordvoerder. Maar in de vorige situatie kregen cowboys wel erg veel ruimte en de gebruikers daardoor erg weinig bescherming. Overigens gaat het volgens de Kansspelautoriteit nog minimaal anderhalf jaar duren voordat de eerste vergunningen afgegeven zullen worden. Eerst moeten bijvoorbeeld nog allerlei vergunningsvoorwaarden worden uitgewerkt.

