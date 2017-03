Online-gamer raakt vaak gokverslaafd

De helft van de jongeren die veel online-games spelen, maakt de overstap naar gokken om geld. Dat is niet alleen illegaal - gokken via internet is nog altijd verboden in Nederland - maar ook zorgelijk omdat de gamers zich er niet altijd bewust van zijn dat ze aan het gokken zijn. Die waarschuwing laat de Kansspelautoriteit vandaag horen bij de presentatie van het jaarverslag van 2016. “Het gaat vaak heel geleidelijk”, aldus bestuursvoorzitter Jan Suyver.

Voor het eerst liet de toezichthouder onderzoek doen naar allerlei spelletjesapps en games die via sites aangeboden worden. Denk aan Hearthstone, waar je digitale kaarten moet verzamelen, of het populaire League of Legends. Flink wat Nederlanders, naar schatting 4,1 miljoen in totaal, spelen dergelijke games wel eens. Dat levert een totale omzet van ruim 25 miljoen euro per jaar op, een verdubbeling ten opzichte van 2012. Vooral onder jongeren tussen de 13 en 24 jaar zijn de spelletjesapps, ook wel social games genoemd, populair.

Gamers zijn zich er niet altijd van bewust dat ze gokken

Van alle spelers maakt ongeveer een derde uiteindelijk de overstap naar betaald gokken, concludeert onderzoeksbureau SuperData Research, dat van oktober vorig jaar tot januari dit jaar de markt van digitale spellen in kaart bracht. Bij jongeren gebeurt dat vaker: van hen gaat ongeveer de helft ook gokken.

Spelletjes Soms gebeurt dat ongemerkt en zit de verleiding om steeds weer wat in te leggen ingebakken in het spel. Je kunt dan bijvoorbeeld met virtuele munten gokken, wat uiteindelijk in echt geld kan worden uitgekeerd. Het zijn vooral casino-achtige spelletjes als poker of bingo die ook gokelementen bevatten, aldus de Kansspelautoriteit. De nieuwe wet gaat online-gokken legaal maken, om de mark te kunnen reguleren Maar ook spelletjes die de gebruiker verleiden om extra wapens, outfits, of ander virtuele spullen te kopen die helpen een niveau verder te komen, kunnen ingrediënten bevatten die de toezichthouder als zorgelijk bestempelt. Dat zit vooral in de verleiding om steeds maar door te gaan, iets waar juist de jongeren gevoelig voor zijn. Suyver: “Het is niet verboden, en als Kansspelautoriteit gaan wij er pas over als er kansspelelementen in een game voorkomen. Denk aan het inleggen van geld in combinatie met het zicht op een flinke prijs. Maar ook voorlichting geven is een van onze wettelijke taken. Dat is ook de reden dat we dit willen signaleren.” Vooral onder jongeren tussen de 13 en 24 jaar zijn de spel­le­t­jes­apps, ook wel social games genoemd, populair Dat veel gamers uiteindelijk aan het gokken raken, komt volgens de toezichthouder door de spanning, de goklust en de hoop om veel geld te verdienen. Maar dat betekent niet dat al die mensen ook een gokverslaving opbouwen, erkent Suyver. Om uit te vinden wie binnen de groep risicogevallen daadwerkelijk in de problemen komt, is volgens hem meer onderzoek nodig.

Nieuwe wet De toezichthouder gaf opdracht voor het onderzoek omdat games en de kansspelen flink aan het veranderen zijn. Is het in de fysieke wereld wel duidelijk als je een speelhal inloopt dat het daar om gokken gaat, online zijn allerlei mengvormen ontstaan. Suyver: “Er is dus een groot grijs gebied. Wij onderzoeken nu waar de grenzen van onze bevoegdheden precies liggen.” Die bevoegdheden worden uitgebreid, als het aan Suyver ligt. Een wetswijziging die dat regelt, ligt momenteel in de Eerste Kamer. De nieuwe wet gaat gokken via internet legaal maken, om de markt beter te kunnen reguleren. Het idee daarachter is dat mensen nu toch wel via omwegen massaal op illegale platforms terecht komen. Suyver: “Met de beoogde wet krijgen wij veel meer mogelijkheden om strenge eisen te stellen bij het verlenen van de vergunningen aan online-aanbieders van kansspelen. Dan kunnen we dus ook ingrijpen als een social game aanzet tot gokken.”

