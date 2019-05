Online drugshandel loopt opnieuw klap op met oprollen zwarte markt

Internet is weer een zwarte markt voor drugs en ander illegaal spul armer. De politie wist na internationaal onderzoek de marktplaats ‘WallStreet Market’ op te rollen op het darknet - het deel van internet dat alleen bereikbaar is via een anonieme browser. Dat betekent dat de dik vijfduizend verkopers hun handelswaar bestaande uit zaken als cocaïne, computervirussen, vals geld, rijbewijzen en gestolen data, er niet meer aan de man kunnen brengen.

Klap, na klap, na klap, dat doet iets met het vertrouwen op de marktplaatsen

Met dik een miljoen gebruikers was WallStreet Market volgens de Europese politieorganisatie Europol de op een na grootste illegale marktplaats op het darknet. Volgens de Nederlandse politie waren er ook zo'n tweehonderd Nederlandse verkopers actief. Die zouden samen zeker 100 miljoen euro hebben omgezet.

Miljoenen aan bitcoins Een deel van de servers van de zwarte markt stond in Nederland. De politie analyseert op dit moment de gegevens die bij het oprollen daarvan zijn buitgemaakt, in een poging de anonieme verkopers te identificeren. Er zijn nog geen mensen gearresteerd. De Duitse politie hield wel al de drie vermeende beheerders van de site aan. Daarbij werd naast een halve ton cash ook voor miljoenen aan bitcoins en andere digitale munten in beslag genomen. Rolf van Wegberg, die aan de TU Delft onderzoek doet naar het darknet, noemt de internationale politieactie geen ‘knockout’ voor de online drugshandel, maar wel een klap. “En klap, na klap, na klap, dat doet iets met het vertrouwen op de marktplaatsen. Het maakt verkopers en kopers duidelijk dat de politie aanwezig is op het darknet.” Nadat bij eerdere politieacties andere zwarte markten uit de lucht werden gehaald, bleek de handel zich al snel te verplaatsen naar weer een nieuwe marktplaats. Maar het lijkt erop dat sommige verkopers dat beu zijn. De zwarte markten op het darknet, waar iedereen anoniem is, draaien voor een belangrijk deel op vertrouwen. Heeft een verkoper een uitstekende reputatie, dan is dat goed voor de verkoop. Maar haalt de politie een marktplaats offline, dan loopt ook die zorgvuldig opgebouwde reputatie gevaar.

Eigen winkels “We zien de laatste tijd meer zzp'ers”, zegt Van Wegberg. “Handelaren verkopen hun waar dan niet meer via grote marktplaatsen, maar beginnen een eigen winkel. Daardoor lopen ze het risico een minder grote markt te kunnen bedienen, maar blijkbaar hebben ze liever zelf de controle dan dat ze steeds opnieuw moeten beginnen op een marktplaats.” Zo zagen Van Wegberg en collega's in één willekeurige week 54 van die individuele winkels verschijnen. Of die daadwerkelijk actief worden en hoelang ze bestaan, is niet duidelijk, maar het valt wel op, aldus Wegberg. Overigens kan niet alleen de politie de handel verstoren. Het lijkt erop dat de mensen achter WallStreet Market bezig waren de boel te bedonderen. Volgens de politie was de marktplaats in het weekend van 20 april opeens niet meer goed bereikbaar voor kopers en verkopers. Die konden ook niet meer bij het geld dat ze bewaarden in digitale portemonnees. Ondertussen werd dat geld volgens de politie ‘op grote schaal weggesluisd’.

