Onkruid bestrijden kan met een plens uit de waterkoker (of het zwembad)

Ruikt Amstelveen nu naar chloor? Lees verder na de advertentie "Nee hoor. Het zwembad waar we het water vandaan halen is een laag-chloor-zwembad, een van de weinige in Nederland. Het wordt bovendien nog gefilterd en schoongemaakt."

Hoe kwamen jullie op dit idee? "Op ons kantoor hebben we een houtkachel die het gebouw duurzaam verwarmt en waar we warm water uit tappen. Zoiets moet in Amstelveen ook mogelijk zijn. Toen dachten we: waar kunnen we warm water vandaan halen? Dat werd het zwembad."

Hoe reageerden zij op uw idee? "Ze vonden het meteen geweldig. Het scheelt dat het water van het zwembad eerder gebruikt is om gft-containers schoon te maken. Daar ging dan een sopje bij en dan had je schone kliko's. Ze hadden dus al een systeem om gebruikt water op te vangen en af te voeren. We hoefden maar een paar kleine aanpassingen te doen."

Kan ik het onkruid in mijn tuin eigenlijk ook doodkoken? "Ja hoor. Gewoon een flinke plens uit de waterkoker erop gooien, de plant moet goed nat worden. Vanaf 65 graden stolt het eiwit in de plant en gaat die dood. Deze techniek wordt in meerdere steden gebruikt. Sommige gebruiken branders. Dat kan ook. Maar dan vliegt er nog wel eens iets in de fik."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.