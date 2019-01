Ongeluk met Flixbus, 180 onbegaanbare wegen: Oostenrijk kreunt onder het winterweer

Na nieuwe sneeuwval zijn maandag in Oostenrijk ongeveer 180 wegen onbegaanbaar. In onder meer de deelstaten Voralberg, Salzburg en Tirol geldt code 5 voor lawinegevaar, dat is het hoogste waarschuwingsniveau.

Alleen al in Salzburg zijn sinds zondagavond 17.000 mensen afgesneden van de buitenwereld, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de 20 en 60 centimeter sneeuw gevallen. Voor maandag wordt nog 30 tot 50 centimeter extra sneeuw verwacht.

Daarnaast raakten maandag bij een ongeluk met een Flixbus in de Oostenrijkse Alpen dertien mensen gewond. De bus met circa dertig passagiers raakte tijdens hevige sneeuwbuien van de weg en kantelde bij de plaats Aich-Assach, ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van Salzburg. De bus was met Duitsers, Hongaren en Oostenrijkers aan boord onderweg van Salzburg naar Graz.

Oostenrijkse soldaten verkennen een dal waar meer dan 3,5 meter sneeuw ligt. © AFP

Hoogste lawinewaarschuwingsniveau In delen van Oostenrijk werd voor vandaag code 5 voor lawinegevaar afgekondigd. Dat is het hoogste lawinewaarschuwingsniveau, een situatie die weinig voorkomt. De autoriteiten hebben hiertoe besloten omdat op sommige plekken opnieuw grote hoeveelheden verse sneeuw worden verwacht. Het leger is ingezet om ingesneeuwde bewoners te helpen en dorpen te bevoorraden die zijn afgesloten van de buitenwereld. Op sommige plekken is de afgelopen dagen al meer dan 3,5 meter sneeuw gevallen. Wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. Hoog in de bergen is er bovendien kans op zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Door de sneeuwval en de wind neemt de kans op lawines toe. Een man haalt sneeuw van zijn dak in Unken, in de buurt van Salzburg. © EPA

