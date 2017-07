Ongeloof in de Kamer: Wiebes weigert oude deals van de Belastingdienst te controleren

Staatssecretaris Wiebes van financiën voelt er weinig voor om te controleren of de Belastingdienst in het verleden deals heeft gesloten met personen die op een internationale sanctielijst staan. Dat die afspraken ook nu nog geldig kunnen zijn, doet daar niets aan af. Voorkomen op zo'n lijst is namelijk niet voldoende reden om eerdere afspraken met de Belastingdienst te ontbinden, aldus Wiebes.

De Tweede Kamer had Wiebes eerder verzocht om werk te maken van het uitsluiten van gesanctioneerde personen in zogeheten 'rulings', afspraken die de Belastingdienst maakt met bedrijven over hoeveel belasting zij betalen. Daaraan komt de staatssecretaris wel tegemoet. Bij toekomstige afspraken met de Belastingdienst moeten bedrijven verklaren dat er geen bestuurders worden aangesteld die voorkomen op de sanctielijst van de Europese Unie.

Wiebes zegt dat het ondoenlijk is om hetzelfde met terugwerkende kracht te regelen. Volgens de staatssecretaris weet de Belastingdienst namelijk vaak niet wie de bestuurders zijn van bedrijven waarmee het afspraken maakt. En omdat het in het verleden geen punt van aandacht was, is er in de afspraken over de belastingen geen ontbindende voorwaarde opgenomen als bestuurders toch op een zwarte lijst staan.

Wiebes vindt dat de fiscus wel iets beters te doen heeft en wil de capaciteit elders inzetten

Het standpunt van Wiebes leidde woensdagavond tot ongeloof in de Kamer, vooral bij SP en CDA. "We zouden internationaal een flater slaan als er iemand op de sanctielijst opduikt met een belastingakkoord met onze overheid", hield SP-Kamerlid Renske Leijten Wiebes voor. Wiebes vindt echter dat de Belastingdienst wel iets beters te doen heeft en wil de capaciteit van de fiscus elders inzetten. Aangezien belastingafspraken maximaal tien jaar geldig zijn 'moeten we nu het uitsterfbeleid in werking gaan zien', aldus Wiebes.

Gevoelig Het debat ging ook in op afspraken die de Nederlandse fiscus heeft gemaakt met het Israëlische chemieconcern ICL. Dat bedrijf heeft zich na lange onderhandelingen over de belastingafdracht in Nederland gevestigd. NRC Handelsblad beschreef de afgelopen weken op basis van e-mailverkeer hoe dat is gelopen. Vooral de rol van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een overheidsorgaan dat buitenlandse bedrijven naar Nederland wil halen, ligt in dat dossier onder vuur. Uit e-mails blijkt dat medewerkers van het NFIA aan ICL melden dat er in Nederland met de Belastingdienst te onderhandelen valt over het tarief. Dat ook premier Rutte zich persoonlijk inzette - door in Tel Aviv een ontbijtafspraak te maken met de topman van ICL - maakt de zaak extra gevoelig. Het is de zoveelste keer in korte tijd dat Wiebes zich in de Kamer moet verantwoorden over deals van de Be­las­ting­dienst met bedrijven Volgens Wiebes zijn er vooral misverstanden rond ICL. Het is volgens Wiebes niet mogelijk te onderhandelen over de te betalen belasting. Wel is er via 'grondslagversmallers' of instrumenten als de innovatiebox te regelen dat bedrijven effectief veel minder afdragen dan het nominale winsttarief doet vermoeden. Tussen de regels door liet Wiebes wel blijken dat het NFIA binnen smalle marges moet opereren. Het heeft tot taak bedrijven naar Nederland te krijgen en het gunstige fiscale klimaat is nu eenmaal de grote trekpleister van Nederland. Anderzijds mag het NFIA niet op het terrein van de Belastingdienst komen door advies te geven over wat er mogelijk is. In 2014 zijn de interne gedragscodes van het NFIA aangescherpt, zo zei Wiebes, die beloofde die regels binnen een week aan de Tweede Kamer te sturen. Het is de zoveelste keer in korte tijd dat Wiebes zich in de Kamer moet verantwoorden over deals van de Belastingdienst met bedrijven. Met regelmaat verschijnen er berichten over de manier waarop Nederland probeert het bedrijven fiscaal naar de zin te maken. De staatssecretaris zei te begrijpen dat de Tweede Kamer daar alles over wil weten, gezien de controletaak van het parlement. Tegelijkertijd vroeg hij begrip voor 'de schimmigheid' die rond het dossier hangt. De belastingwet verbiedt Wiebes namelijk in te gaan op afspraken tussen de fiscus en individuele bedrijven. Lees ook: Twijfel over de fiscus, maar woorden en daden lopen uiteen

