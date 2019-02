Ongeloof bij Slob over nepleerlingen RTL-documentaire

“Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel", zei Slob vrijdagochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland op NPO1. Slob vindt het vooral niet goed dat leerlingen en docenten niet op de hoogte waren. "Dat moet je niet doen volgens mij." De minister kan nog niet zeggen of hij stappen gaat ondernemen, want hij wil eerst bevestigd hebben dat het precies zo is gegaan.

De Volkskrant meldde donderdagavond dat de schoolleiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) woensdag aan het personeel heeft toegegeven op de hoogte te zijn geweest van het bedrog.

De serie had een 'realistische inkijk' moeten geven in het leven van middelbare scholieren.

RTL gestopt met de opnames

Gisteren gaf RTL al aan direct te stoppen met de opnames van de realityserie Undercover High op de middelbare school. De serie, waarin vijf ‘leerlingen’ zich undercover tussen scholieren mengen, zorgde voor onrust bij leerlingen en docenten.

Voor de serie gingen vijf oud-leerlingen als nieuwe leerlingen undercover op een middelbare school in Veenendaal om zo het leven op de school in beeld te brengen. Enkel de schoolleiding was op de hoogte van de ware aanleiding van de komst van het vijftal. Toch kregen andere leerlingen en leraren argwaan over de identiteit van de nieuwe scholieren, mede doordat hun Facebook-profielen niet geloofwaardig over zouden komen. Vanwege de onrust die hierdoor ontstond is besloten de opnames na twee weken te stoppen.

Volgens RTL was het voor het concept van Undercover High, gebaseerd op een Amerikaans format, noodzakelijk dat ze undercover bleven. “Want de wisselwerking is anders wanneer leerlingen weten dat ze niet met ‘echte’ leerlingen te maken hebben”, zegt de woordvoerder. De beelden die nu zijn geschoten, worden niet meer gebruikt. Ook is RTL niet van plan de serie op een andere school op te nemen. “We hebben zo veel voorwerk hierin gestoken. Dat doe je niet even opnieuw.”