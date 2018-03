Onervaren en maagd, maar meteen boven op de apenrots

Het vertrekkende alfamannetje Jambo (23 jaar oud, goed voor acht kleintjes) had de groep sinds 2006 onder zijn hoede. In het wild beschermt de leider zijn groep tegen panters, olifanten of andere gorillagroepen. "In een dierentuin beslist hij vooral wanneer het tijd is om te eten, hoe laat de apen opstaan en wanneer ze gaan slapen", zegt zoölogisch directeur van de Apenheul Frank Rietkerk.

Bao Bao maakt in elk geval contact met de vrouwtjes. Tot nu toe vooral door ze een paar keer een dreun te verkopen, maar dat is normaal voor gorilla's

Bao Bao heeft met dit alles dus nog geen ervaring. Hij draait nu warm in de coulissen van het Apeldoornse dierenpark. De rest van de groep kan hij niet zien, dat zou wat heftig zijn in een keer. "We hebben eerst twee vrouwtjes in zijn verblijf gezet, zodat hij geleidelijk kan wennen", zegt Rietkerk. De oudste twee van de groep, die zijn het rustigste.

De aanstaande leider heeft nog geen avances gemaakt, rapporteert Rietkerk. "In elk geval niet bij daglicht. Wat ze in het donker doen, weten we niet - we hebben geen infraroodcamera's hangen."

Wanneer Bao Bao klaar is voor de wisseling van de wacht is nog onduidelijk, dat kan weken of zelfs maanden duren. Maar Rietkerk is optimistisch over de integratie, ondanks het uitblijven van enige romantische benadering. "Bao Bao maakt in elk geval contact met de vrouwtjes. Tot nu toe vooral door ze een paar keer een dreun te verkopen, maar dat is normaal voor gorilla's. Het was een slechter teken geweest als ze ieder in een andere hoek waren gaan zitten."