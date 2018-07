Onduidelijkheid over uitgezette Iraanse diplomaten

Een Iraanse krant stelde deze week dat Nederland vorige maand twee Iraanse diplomaten uitzette vanwege twee moorden in Nederland op Iraniërs. Veiligheidsdienst AIVD zou de ambassade bewijzen hebben laten zien van betrokkenheid van Iraanse autoriteiten bij de moorden. De AIVD wil alleen zeggen dat de diplomaten zijn uitgezet op basis van informatie van de dienst, het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken wil niet ingaan op de informatie uit de Iraanse krant. Die is gelieerd aan de opperste leider Ali Khamenei en sprak direct schande van de uitzetting. Of de informatie klopt, blijft daardoor onzeker.

Het bijzondere verleden van elektricien Ali Motamed was al bekend. Hij woonde al jaren in Nederland onder de valse naam Mohammad Reza Kolahi Samadi en werd verantwoordelijk gehouden voor een bomaanslag in Teheran in 1981 waarbij tientallen mensen omkwamen. Hij is in Iran bij verstek tot de dood veroordeeld.

Digitale rechercheurs ontdekten dat er vanuit de buurt van de auto herhaaldelijk contact was geweest met telefoons in Amsterdam Zuidoost

Samadi (56), die met zijn gezin in Almere woonde, werd in 2015 doodgeschoten voor zijn huis toen hij op weg ging naar zijn werk. De politie vond in de buurt een uitgebrande BMW, die later veelvuldig te zien bleek op beelden in de buurt van het huis van het slachtoffer.

Digitale rechercheurs ontdekten dat er vanuit de buurt van de auto herhaaldelijk contact was geweest met telefoons in Amsterdam Zuidoost. Op deze manier werden twee verdachten van de moord gevonden. Over hun motief en opdrachtgever werd niets bekendgemaakt. Vier maanden terug probeerde de politie er via ‘Opsporing Verzocht’ achter te komen waar de twee verdachten zich kort na de moord schuil zouden hebben gehouden, maar die zoektocht leverde niets op, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek richt zich nu op de schutters. Die zijn niet van Iraanse komaf, maar of de Iran-link nog meespeelt in het onderzoek wil justitie niet zeggen.

Eind vorig jaar werd in Den Haag Ahmad Mola Nissi vermoord, een vijftiger die eerder betrokken was bij de onafhankelijkheidsbeweging van de Iraanse provincie Khuzestan. Ook hier een vlucht-BMW en een afrekening vlak voor zijn woonhuis. En ook hier het verzoek via de televisie om informatie.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag zegt dat het onderzoek loopt en dat er ‘met alle scenario’s rekening wordt gehouden’. Ook hij wil niet ingaan op de vraag of Iraanse overheidsfunc­tionarissen mogelijk betrokken zijn bij de moord in Den Haag.