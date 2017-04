Onduidelijkheid over dader schietpartij Champs-Elysées

Rond negen uur stopte een auto naast een stilstaande politieauto. Er stapte direct een man uit die met een automatisch wapen op de politieauto begon te schieten en een agent doodde, zei een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken. De schutter werd door de politie doodgeschoten.

De aanslag wordt opgeëist door Islamitische Staat, maakte Amaq bekend, het pers- en propagandabureau van IS. Zij meldden dat de dader een Belgische strijder is. Al snel ging de naam van Abu Yousif B. rond. De Franse autoriteiten wilden dat echter niet bevestigen.

Inmiddels wordt door de Franse krant Le Monde een andere naam genoemd; Karim C. (39) uit Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). De auto van de schutter staat op zijn naam. Karim C. heeft in 2015 de gevangenis verlaten na een drievoudige poging tot doodslag in 2001. Hij kreeg daarvoor 15 jaar gevangenisstraf.



Het gaat om een aan terrorisme gerelateerde aanslag, zei president Francois Hollande in een persconferentie. De politie ging er ook al snel vanuit dat het om een terreuractie ging. Kort na de aanslag meldde de politie ook dat er nog een tweede aanvaller bij het incident betrokken was. Getuigen hebben maar één dader gezien.

De aanslag was bewust gericht op agenten, zei de woordvoerder, maar het was volgens hem te vroeg om iets te zeggen over een motief. Van Karim C. is bekend dat hij in 2001 ook politieagenten probeerde om te brengen. Hij reed toen met een gestolen auto op hen in. Twee agenten raakten gewond.

Franse agenten fouilleren mensen na de aanslag. © EPA

Volgens het ministerie was de aanval bewust gericht op de agenten, maar is het nog te vroeg is om te zeggen wat het motief achter de actie is.

Noodtoestand Op de Champs-Elysées zijn, net als op alle drukke plaatsen in Parijs, zwaar bewapende politie-agenten aanwezig. Na de schotenwisseling kwam snel versterking ter plekke, van de politie en speciale anti-terreureenheden. De Champs-Elysées werd afgesloten voor alle verkeer, net als de directe omgeving. Ook de metrolijnen onder de avenue werden stilgelegd. De Champs-Elysées, ook wel bekend als ‘de mooiste laan ter wereld’, is de meest prestigieuze straat van Parijs en populair bij toeristen. Als het de daders te doen was om hier een aanslag te plegen, dan past dit in het beeld van eerdere terroristische acties in de Franse hoofdstad. De zelfmoordaanslagen bij het Stade de France en de schietpartij in en bij de muziekclub Bataclan in november 2015 troffen plaatsen waar veel mensen uitgingen. Sinds die tijd geldt de noodtoestand in Frankrijk. De Fransen kunnen zondag in de eerste ronde stemmen voor een nieuwe president. Marine Le Pen, de kandidaat van de rechts-extremistische Front National, lijkt daarin goed te gaan scoren. Zij voert een harde campagne tegen immigratie en tegen de invloed van moslims in Frankrijk. Angst voor nieuwe aanslagen kan haar extra stemmen opleveren. Meerdere presidentskandidaten lieten weten hun campagne tijdelijk op te schorten naar aanleiding van de aanslag.

