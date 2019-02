Onderzoeksteam: Het vermiste vliegtuig van de Argentijnse spits Emiliano Sala is gevonden

Volgens Sky News is het vliegtuig, waarin naast de voetballer piloot David Ibbotson zat, gelokaliseerd op de bodem van Het Kanaal door een boot die naar het vliegtuig zocht.

Privé-onderzoekers speurden met twee boten naar het vermiste toestel, nadat de officiële zoekactie zonder resultaat was gestaakt en via een online-actie na enkele dagen ruim 220.000 euro voor de zoektocht was ingezameld.

Volgens een van de onderzoekers, David Mearns, heeft de boot FPV Morven het toestel zondagmorgen gevonden. Die locatie is met het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken (AAIB) gedeeld, die het vliegtuig met het zoekschip GEO OCEAN III en een onderwaterrobot hebben geïdentificeerd. De AAIB maakt volgens Mearns maandagochtend meer bekend.

De 28-jarige Sala vertrok maandag 21 januari met een klein vliegtuig van Frankrijk naar Cardiff, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween maandagavond van de radar boven het Kanaal.

Grote zoekacties rond de Kanaaleilanden hadden tot dusverre niets opgeleverd. Langs de Franse kust zijn afgelopen week twee zitkussens gevonden die volgens het Britse AAIB vermoedelijk van het vermiste toestel zijn.