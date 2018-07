Onderzoeksraad: ‘Onbeveiligde spoorwegovergang is ontoelaatbaar’

Tot 2010 was er veel aandacht voor veilige spoorwegovergangen, en nam het aantal ongelukken hard af. Daarna is er weinig meer gebeurd, merkt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op in haar rapport Overwegveiligheid wat vandaag is gepubliceerd. De raad begrijpt dat niet. Zij vindt dat de staatssecretaris van infrastructuur meer ambitie moet tonen bij het terugbrengen van het aantal ongevallen op spoorwegovergangen.

Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk als er niet zo lang gesteggeld wordt over geld.

Te beginnen bij de onbeveiligde overwegen. Die zijn ‘onacceptabel gevaarlijk’ aldus de raad. De kans op een ongeval is veel groter omdat de weggebruiker niet gewaarschuwd wordt voor een naderende trein. Er zijn nog 113 openbare onbewaakte overwegen in Nederland, voornamelijk in het noordoosten van het land.

Dat deze nog niet bewaakt zijn, komt meestal doordat gemeenten er geen geld voor hebben. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid begrijpt niet waarom het ministerie van infrastructuur de lokale overheden voor 50 procent laat meebetalen aan de beveiliging. Zij hebben formeel daar helemaal geen verantwoordelijkheid voor.

Spoorbruggetjes of wandelbuizen Spoorbeheerder ProRail heeft –vooruitlopend op dit rapport- eerder deze maand afspraken gemaakt met de betrokken partijen om onbewaakte spoorwegovergangen aan te pakken. ProRail hoopt dat het er aan het eind van dit jaar zeker 33 minder zullen zijn. Er wordt beveiliging aangelegd of de weg wordt omgeleid naar een bewaakte overweg. Voor wandelaars en vee kunnen spoorbruggetjes worden gebouwd of zogeheten wandelbuizen (een soort grote rioolbuizen) onder het spoor worden geschoven. “Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd”, zegt ook ProRail. Treinen rijden vaker dan voorheen op hoge snelheid en zijn stiller geworden, en ook het verkeer op de weg is drukker geworden. In Harlingen kwamen vorig jaar een vader en zijn zoontje van drie jaar om het leven op een onbewaakte overweg. Ook was er in 2017 een ernstige botsing van een trein met een vrachtwagen op de rails. Dat was aanleiding voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek te doen naar de veiligheid van alle spoorwegovergangen.

Lange slagbomen De raad constateert dat het aantal ongelukken na 2000 met bijna 60 procent is afgenomen en het aantal dodelijke slachtoffers is verminderd met 70 procent. Maar de afgelopen paar jaar is die daling minder snel. Eigenlijk is er na 2010 niet veel meer gebeurd. Terwijl er nog veel verbeteringen mogelijk zijn als er niet zo lang gesteggeld wordt over geld, aldus het rapport. Nederland telt veel overwegen: om de 1,3 kilometer ligt er een. De meeste overwegen in Nederland, circa 1500, zijn beveiligd met bomen en lichten. De meeste aanrijdingen vinden plaats op dit soort overwegen: ruim driekwart van alle zwaargewonden en dodelijke slachtoffers valt daar. Er wordt te vaak een beeld in de buitenwereld neergezet dat roekeloos gedrag van de weggebruikers een oorzaak is. Onderzoeksraad voor de Veiligheid Als er bomen komen die de gehele weg afsluiten, is het aantal ongevallen wel terug te brengen. Zo sluiten die 1 tot 2 minuten eerder dan halve bomen. Maar problemen, zoals een haperende motor of een fietser die gevallen is, is er wel meer tijd om nog te vluchten.

Grotere ambitie nodig ‘Op lange termijn moet het mogelijk zijn dat er helemaal geen overwegongevallen meer gebeuren’, sluit de raad haar onderzoek positief af. Maar met het huidige beleid gaat dat niet lukken. De staatssecretaris wijst steeds naar ProRail, maar moet zelf haar verantwoordelijkheid ook nemen, aldus de raad. Ook vindt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat er te vaak een beeld in de buitenwereld wordt neergezet dat roekeloos gedrag van de weggebruikers een oorzaak is. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van alle ongelukken op het spoor komt door het bewust negeren van waarschuwingslichten of slagbomen. Dat betekent dus ook dat in driekwart van de gevallen dat niet het geval is. De Raad wil dat daar de nadruk op komt.