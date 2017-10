Onderzoekers stuiten op 'het mogelijke graf van Sint Nicolaas'

Die bevindt zich onder de Sint Nicolaaskerk in Demre, een Turkse stad die is gebouwd op de plaats waar vroeger Myra lag. Volgens de overleveringen was Nicolaas in de vierde eeuw bisschop van die plaats. Tot voor kort werd aangenomen dat er onder de vloer van de kerk niets bijzonders te vinden was, maar recent bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het wel degelijk de moeite waard is om er te graven.

Lees verder na de advertentie

De tempel zou nog bijna volledig intact zijn. Daardoor is het ook goed denkbaar dat Nicolaas’ lichaam er nog ligt, zegt onderzoeker Cemil Karabayram tegen The Guardian. “We gaan de bodem in en misschien vinden we zijn ongeschonden lichaam wel.”

Misschien vinden we zijn ongeschonden lichaam wel Onderzoeker Cemil Karabayram

Voor het Vaticaan is Nicolaas een heilige zoals er zoveel zijn, maar historisch speelt hij uiteraard een belangrijke rol. Over zijn vrijgevigheid jegens kinderen en zijn heldhaftige optreden bij het redden van kinderen in moeilijkheden bestaat al eeuwen een aantal legendes. In Nederland en Vlaanderen waren die de grondstof voor de Sinterklaastraditie, in de Verenigde Staten en Canada mondden ze uit in de persoon Santa Claus.