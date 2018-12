Onderzoek TNO: Stint is niet veilig

Eerder werd in een kort geding al besloten dat de Stint de weg niet meer op mocht totdat dit onderzoek zou zijn afgerond. Nu blijkt volgens het onderzoeksinstituut dat er problemen zijn met de rem en de lengte van de remweg. Ook constateerde de onderzoekers problemen met de gashendel. De elektrische bakfiets was dé uitkomst voor kinderdagverblijven maar het ongeluk in Oss in september van dit jaar veranderde alles. Een reconstructie.

Met een zee van bloemen, knuffels en kaartjes herdenkt Oss op donderdag 20 september het tragische ongeluk dat de Brabantse plaats eerder die dag treft. ’s Morgens omstreeks half negen komen vier kinderen om het leven als een trein op een bewaakte spoorwegovergang botst op een elektrisch aangedreven bakfiets. Ook raken een kind en de bestuurder, een medewerker van een kinderdagverblijf uit Oss, zwaargewond.

Er is verdriet, en ontsteltenis, in het hele land. En er ontstaat dezelfde dag al scepsis over het voertuig waarin de overleden kinderen vervoerd werden. Een Stint, het best te omschrijven als een gekleurde badkuip op wielen die elektrisch aangedreven wordt. Een ooggetuige zegt tegen de NOS dat de Stint niet remde toen die op de spoorwegovergang afreed. Dat de bestuurder riep dat het niet lukte om te remmen.

De Stint werd 11 dagen na het ongeluk door Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen van de weg gehaald. Volgens Edwin Renzen, eigenaar van het bedrijf achter de Stint, was dat de nekslag voor zijn firma. Hij vroeg korte tijd daarna faillissement voor zijn bedrijf aan.

De weg op …

In 2008, jaren voordat Nederland kennis maakt met de Stint, constateert het toenmalig ministerie van verkeer en waterstaat samen met de Tweede Kamer dat Europese regelgeving te beperkend is voor de toelating van nieuwe hippe vervoermiddelen. De voordelen van innovatieve voertuigen kunnen daardoor niet worden benut. Directe aanleiding hiervoor is de introductie van de Segway, een elektrisch aangedreven, zelfbalancerend voertuig voor één persoon. Een nuttig apparaat, vindt het ministerie, dat daarom een uitzondering maakt en besluit de Segway toch toe te laten, aangemerkt als ‘bijzondere bromfiets’.

Begin 2011 verankert het nieuwe ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) de bevoegdheid om een bijzondere bromfiets aan te wijzen in de Nederlandse wet. In tegenstelling tot ‘normale’ voertuigen zoals brommers, auto’s en vrachtauto’s – al dan niet elektrisch – gebeurt deze toelating op nationale, in plaats van Europese, grondslag. Ook hoeven deze bijzondere bromfietsen na toelating niet periodiek (zoals een APK) gekeurd te worden, en is er geen toezicht op de verkoop.

De minister verzoekt de RDW, de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer, in april om per direct de technische beoordeling van aanvragen voor bijzondere bromfietsen op zich te nemen. In een antwoord waarschuwt de RDW het ministerie per brief over de gebrekkige controle van een ‘bijzondere bromfiets’. Dezelfde kritiek wordt eerder al door RDW-medewerkers in gesprekken met ambtenaren van IenM geuit. Toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen legt de zorgen naast zich neer. In een brief aan de RDW, drie maanden later, erkent het ministerie dat er ‘inderdaad minder toezicht door de overheid op bijzondere bromfietsen dan op andere voertuigen is’. Gezien de kleine aantallen van de desbetreffende voertuigen wordt dit risico aanvaardbaar geacht.

Op 28 juli 2011 ploft er een nieuw verzoek tot aanwijzing van een bijzondere bromfiets bij IenM op de mat. De aanvraag is voor de Stint, volgens de bedenker het beste te beschrijven als een elektrische bolderkar. De Stint is ontwikkeld om kinderopvangorganisaties in Nederland te ondersteunen bij het ophalen van kinderen bij basisscholen. Een betaalbare oplossing voor waar tot dan toe milieubelastende auto’s, taxi’s en busjes worden gebruikt. Er passen maximaal tien kinderen in de stint, die kunnen worden vastgezet met heupgordels.

Twee instanties adviseren de Stint niet zomaar toe te laten op de Nederlandse weg. Volgens de RDW voldoet de Stint niet aan regelgeving omdat deze iets breder (een halve centimeter) is dan de toegestane breedte. De minister besluit hier geen punt van te maken. In hetzelfde testrapport wordt ook ‘permanent aangebrachte inrichting aan de bromfiets om lading mee te kunnen vervoeren’ gecontroleerd. Gek genoeg krijgt dit onderdeel het oordeel ‘niet van toepassing’. Opvallend, omdat de Stint voor een groot deel bestaat uit een grote bak waarin tot tien kinderen vervoerd mogen worden.

TNO waarschuwde al in 2014 voor het gebrek aan toezicht op nieuwe voertuigen

Het idee van tien kinderen in een open laadbak is juist voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) reden om de Stint niet zonder meer goed te keuren. In een rapport van 8 november 2011 stelt de SWOV de vraag of ‘er vanuit mag worden gegaan dat een persoon van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding, veilig tien personen (kinderen) kan vervoeren.’ Aanvullend onderzoek acht de stichting wenselijk, maar dat komt er niet.

Zes dagen na ontvangst van het rapport wijst minister Schultz van Haegen de aanvraag van de Stint toe. De bewindsvrouw adviseert de stintfabrikant rekening te houden met de ‘behartenswaardige’ opmerkingen van de SWOV maar is van oordeel dat met de Stint voldoende veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.