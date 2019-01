Onderzoek naar seksueel misbruik in Zuid-Koreaanse sport, waar de coach heilig is

Met die kennis in het hoofd is het nog moediger wat Shim Suk-hee heeft gedaan. De tweevoudig olympisch kampioene kwam begin deze maand als eerste naar buiten met een gruwelijk verhaal. Ze zegt dat ze van haar 17de tot haar 20ste meerdere malen is verkracht door haar voormalige coach Cho Jae-beom.

Het verhaal van de shorttrackvedette zorgde voor een sneeuwbaleffect in de Zuid-Koreaanse sportwereld. Shim is een absolute superster in het shorttrackgekke Zuid-Korea. Ze is een van de grootste sportvrouwen van het land. Door het verhaal van Shim regent het nu beschuldigingen van seksueel misbruik, en niet alleen binnen het shorttrack.

Naast nog vijf shorttracksters die zich hebben beklaagd kwamen er ook beschuldigingen in andere sporten, onder meer taekwondo, judo en worstelen. En het vrouwencurlingteam zegt dat hun trainer prijzengeld achter heeft gehouden en de vrouwen verbaal heeft mishandeld.

‘Medische behandeling’

De verontwaardiging over de misstanden is enorm in Zuid-Korea, waar nu een grootschalig onderzoek wordt ingesteld om erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een parlementslid heeft opgeroepen tot het aftreden van Lee Kee-heung, de voorzitter van het Zuid-Koreaans Olympisch Comité, omdat hij zijn atleten niet heeft kunnen beschermen. Ook voormalig schaatsbondscoach Jeon Myeong-hu ligt onder vuur omdat hij slachtoffers van seksueel misbruik onder druk zou hebben gezet om niet naar buiten te treden over de misstanden.

Shorttrackcoach Cho Jae-beom werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden omdat hij Shim Suk-hee had mishandeld. Drie weken voor de Olympische Spelen in Pyeongchang werd de coach geschorst omdat hij zijn pupil had geslagen.

De verhalen over seksueel misbruik in de sport komen helaas ook voor in landen waar een minder strikte hiërarchie geldt. Vorig jaar was het Amerikaanse turnen in de ban van de rechtszaak tegen de voormalige teamarts Larry Nassar, die inmiddels levenslang achter tralies zit. De osteopaat had jarenlang tientallen turnsters misbruikt, waaronder ook olympisch kampioenen zoals Simone Biles. Hij pleegde het misbruik onder het mom van een medische behandeling. De turnsters durfden er niets over te zeggen omdat ze bang waren dat ze hun felbegeerde plek in het nationale team kwijt zouden raken.

In Nederland werd de sportwereld eind 2016 opgeschrikt door verhalen van bekende sporters die in verschillende media verschenen over ongewenst gedrag door trainers. Naar aanleiding van de publicaties werd er een onderzoek gestart onder leiding van oud-minister Klaas de Vries. Een rapport met aanbevelingen moet er nu voor gaan zorgen dat ongewenst gedrag niet meer kan plaatsvinden of sneller wordt opgemerkt.

Hoe moeilijk het nog steeds voor sporters is om naar buiten te treden over seksueel misbruik blijkt wel uit het geringe aantal meldingen dat binnenkwam bij de commissie.