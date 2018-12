Onderzoek naar seksueel misbruik bij Amsterdams cultuurcentrum Castrum

Op de eigen website schrijft het bestuur: ‘Het onderzoek zal zich richten op meldingen over seksuele contacten met minderjarigen, seksuele contacten door middel van fysieke of geestelijke dwang en kwaadaardige misleiding in de directe omgeving van Castrum Peregrini.’ De onderzoekers kijken naar de decennia van de jaren veertig tot en met de jaren tachtig. Castrum roept slachtoffers op zich te melden.

Oud-Castrumlid Frank Ligtvoet is opgetogen over het besluit een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ‘literaire mannensekte’, waarin de pedagogische eros werd beleden. De Duitse charismatische schrijver Wolfgang Frommel was de spil van Castrum, van 1942 tot zijn dood in 1986. Ligtvoet schreef in september van dit jaar in Trouw dat Frommel er veel jonge vrienden op nahield. Diens rechterhand zorgde voor aanvoer van nieuwe jongens.

Binnen de ‘sekte’ werd seksueel misbruik goedgepraat als verheven boven de burgerlijke moraal, of in de doofpot gestopt. En niet alleen door Frommel. “Omdat Frommel grenzen overschreed, deden zijn volgelingen dat ook.”

De onderzoekscommissie wordt geleid door oud-rechter Frans Bauduin, eerder betrokken bij het Joegoslaviëtribunaal. Ook Bert Kreemers maakt er deel van uit; hij onderzocht eerder de journalistieke fraude bij Trouw.

Ligtvoet stelt dat eerder aandringen op onderzoek op niets uitliep. Pas door het verschijnen van de biografie van Gisele d’Ailly, de mecenas van Castrum, kwam er schot in de zaak. Daarin heet Castrum een ‘jongensbordeel’.

