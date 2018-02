Onderzoek naar rol van politie bij dodelijk incident

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder de regie van het Openbaar Ministerie moet niet alleen helderheid verschaffen over de doodsoorzaak, maar ook over de wijze waarop de politie geweld heeft gebruikt.

Het OM kon gisteravond geen informatie verschaffen over de doodsoorzaak. Dat kan pas na sectie door de patholoog, aldus het OM in Den Haag in een verklaring.

Rond zes uur gisterochtend kreeg de politie een melding over een verwarde man op de Oude Dreef in Waddinxveen. De melding werd direct gevolgd door het zenden van een ambulance en een politiewagen. Wat er vervolgens is gebeurd, is niet duidelijk. Op een filmpje dat is uitgezonden door Omroep West is te zien dat agenten op de man zitten. Er wordt gepoogd om de hevig tegenspartelende man onder controle te krijgen en dat gaat gepaard met geweld. Er wordt een aantal malen op het lichaam van de persoon geslagen. Het filmpje, gemaakt door een passant, duurt ongeveer 35 seconden. Er is niet te zien op welke wijze de worsteling is begonnen.

De Rijksrecherche roept getuigen op zich te melden. De familie van het slachtoffer heeft, zo meldt Omroep West, zich bij de zender gemeld. De familie wil dat de onderste steen boven komt. Het onderzoek van de Rijksrecherche is standaard en bedoeld om de politie niet het eigen optreden te laten onderzoeken.

Er zal op gelet worden of het toegepaste geweld past binnen de instructies. De toepassing van geweld moet proportioneel zijn. De beelden roepen op sociale media reacties op zoals bij de zaak Mitch Henriquez, die ook na politieoptreden overleed.