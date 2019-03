Onderzoek naar martelingen Jehovah’s door Russische politie

“Agenten wikkelden zakken om hun hoofden, plakten de zakken dicht met tape, bonden hun handen vast en sloegen hen vervolgens. Nadat de Jehovah’s Getuigen werden ontkleed en ondergedompeld met water, werden ze met verdovingsgeweren geëlektrocuteerd”, aldus de website van de Russische Jehovah’s Getuigen. Tijdens de marteling, die twee uur zou hebben geduurd, zouden Russische agenten hebben gevraagd naar informatie over leden en bijeenkomsten.

Lees verder na de advertentie

Het belijden van de Jehovah-religie is sinds 2017 verboden in Rusland, nadat het Hooggerechtshof de organisatie als ‘extremistisch’ had bestempeld. Die maatregel werd mogelijk gemaakt onder een in 2016 aangenomen anti-terrorismewet die voorziet in een verbod op ‘zendingsactiviteiten’ in een niet-religieuze omgeving.

Sindsdien sloot de staat het hoofdkantoor van de Jehovah’s in Sint-Petersburg en zo’n vierhonderd lokale organisaties, en het Jehovah’s administratief centrum. Ook werd Dennis Christensen, een Deens lid van de Russische Jehovah’s Getuigen, opgepakt en beschuldigd van religieus extremisme: hij werd afgelopen maand veroordeeld tot zes jaar cel. De Jehovah-organisatie stelt dat er inmiddels 22 leden in Rusland zijn opgepakt.

Het is niet de eerste keer in de Russische geschiedenis dat Jehovah’s worden vervolgd. Onder het bewind van Stalin werden in de jaren vijftig zo’n 10.000 leden naar Siberië verbannen. Pas in 1991, een jaar voordat de Sovjet-Unie uiteenviel, werd de religie weer toegestaan. Volgens de site van de gemeenschap leven er meer dan 170.000 Jehovah’s in Rusland.

Lees ook: