Onderzoek naar incident bij ontgroening Amsterdams corps

Op de avond van 31 januari van dit jaar zou de student officieel toegelaten worden tot het corps en zijn dispuutsdas ontvangen. Maar niet alle leden waren het daarmee eens. Drie leden zouden de jongen vervolgens op een wc een tand uit zijn mond hebben geslagen.

Volgens de politie stond het incident niet op zichzelf. De jongen zou al sinds het begin van zijn ontgroening zijn vernederd en gepest. Toen dit eindigde in mishandeling deed hij aangifte. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

De drie betreffende dispuutleden zijn voorlopig geschorst, laat de rector van het studentencorps weten in een schriftelijke reactie in NRC. Ook is er bij de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam melding gemaakt van het incident.

Het voorval in Amsterdam is de derde ontgroeningszaak die deze maand in het nieuws komt. Vorige week werd bekend dat een 24-jarig lid van Vindicat in Groningen wordt vervolgd voor zware mishandeling omdat hij op het hoofd van een aspirant-lid ging staan. Ook vijf leden van de Leidse studentenvereniging Quintus moeten binnenkort terechtstaan wegens het besmeuren van een regenboogzebrapad en het brengen van de Hitlergroet.

Vaker voor de rechter

Het is niet de eerste keer dat de ontgroeningspraktijken voor de rechter komen. Meestal krijgen de betrokkenen een taakstraf opgelegd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2016, toen een lid van de Groningse studentenvereniging Albertus terechtstond die een eerstejaars in sinterklaaspak had besprenkeld met lampolie en hem vervolgens in brand had gestoken. Het OM eiste toen een gevangenisstraf van een half jaar, maar daar ging de rechter niet in mee omdat het aspirant-lid zichzelf had aangeboden voor de stunt. Het lid sprong vervolgens met een brandend pak in de gracht, maar had inmiddels al zware brandwonden opgelopen.

Vooral de Rijksuniversiteit Groningen ondervond in het verleden veel hinder van de ontgroeningspraktijken bij Vindicat en Albertus. Afgelopen weekend bleek uit een reconstructie van NRC dat Vindicat al in 2015 door een toezichthouder van de RUG en de Hanzehogenschool op de vingers werd getikt voor fysiek geweld en intimidatie tijdens de ontgroening.

De universiteit liet eind vorig jaar samen met de gemeente en de Hanzehogeschool weten het liefst helemaal van de ontgroeningen af te willen. De rector van Vindicat Stijn Derksen zei vorige week in een schriftelijke reactie aan deze krant de introductietijd kritisch te onderzoeken. In juni spreekt Vindicat over de uitkomsten hiervan met de universiteit en hogeschool. Dan zal ook bekeken worden of Groningen door wil gaan met de ontgroeningen.

