Onderzoek naar geluidsoverlast Lelystad Airport klopt niet

Geen gejuich of felicitaties maar wel enige blijdschap. “Eindelijk geeft staatssecretaris Dijksma toe dat er fouten zijn gemaakt”, zegt Leon Adegeest van de actiegroep Hoog Overijssel. “Een opening”, noemt hij de erkenning. Maar geen overwinning. “Er is nog een lange weg te gaan, laten we hopen dat de politiek onze zaak oppakt.”

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur en milieu geeft nu toe dat er rekenfouten zitten in de Milieu Effect Rapportage (MER) die is opgesteld voor de aanleg van Lelystad Airport. Daarin is onder meer de toekomstige geluidsoverlast onderzocht. Adegeest probeert het ministerie van infrastructuur en milieu sinds juli ervan te overtuigen dat de rapportage niet klopt. Daarbij was het ministerie niet bepaald behulpzaam, zegt Adegeest. “Pas als je de staatssecretaris zwart op wit confronteert met fouten komt ze in actie.”

Dus dat deed Adegeest.

Volgens Dijksma is door ‘onvolkomenheden’ onder andere het hoogteprofiel van vliegtuigen te laag verondersteld, meldde ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma wil dat de berekeningen opnieuw worden gedaan maar verwacht niet dat deze grote consequenties hebben. De staatssecretaris stelt dat met de nieuwe input mogelijk twee extra woningen last kunnen krijgen van geluidseffecten door vliegtuigen.

“Onzin”, zegt Adegeest. “Uit onze cijfers blijkt dat in een veel groter gebied tussen Steenwijk, Dalfsen en Hellendoorn sprake is van teveel geluidsoverlast.” Als de actiegroep Hoog Overijssel gelijk heeft, moet het ­gehele onderzoek naar Lelystad Airport mogelijk opnieuw worden uitgevoerd. Dat zou een forse vertraging betekenen voor de opening van de luchthaven.

Om Schiphol te ontlasten gaat er vanaf Lelystad vooral gevlogen worden op Zuid-Europese (vakantie)bestemmingen. In de MER voor de aanleg van Lelystad Airport wordt daar rekening mee gehouden bij de vertrekkende vluchten: 80 procent vertrekt naar het zuiden, 20 procent gaat naar het noorden, meldt het rapport. Die getallen zijn voor aankomende vluchten niet gelijk, tot verbazing van Adegeest. Slechts 43 procent van de vluchten komt uit het zuiden en 57 procent uit het noorden.

“Toen ik het ministerie naar een verklaring voor dat verschil vroeg, kwam er een onlogisch antwoord over alternatieve aanvliegroutes”, zegt Adegeest. “Maar volgens mij klopt dat verschil niet. Ik denk dat het alleen maar zo is opgeschreven om geluidsoverlast uit te smeren over een groter gebied en zo binnen de wettelijke geluidsbelasting te blijven.”

Juiste gegevens

De interesse van Adegeest was gewekt. Met eigen rekensoftware – de originele werd door het ministerie niet vrijgegeven – berekende Adegeest de verschillende geluidsniveaus van toekomstig vliegverkeer. Een geluidsdeskundige en sympathisant van de actiegroep, hielp Adegeest bij het maken van deze berekeningen.

Lelystad Airport moet open in april 2019.

“Een rekenmodel werkt pas als je er de goede gegevens in stopt. Wij ontdekten twee weken geleden dat de uitkomsten van het rapport niet konden kloppen. Uitkomsten op basis waarvan de staatssecretaris heeft besloten dat de opening van Lelystad Airport door kan gaan. De manier waarop een vliegtuig volgens de ontworpen vliegprofielen de landingsbaan nadert, is praktisch gezien niet of nauwelijks mogelijk. Dus moet er meer gas gegeven worden en maakt het vliegtuig meer herrie.”

Adegeest geeft aan wat de insteek is van Hoog Overijssel: “Van ons mag er best een luchthaven bij Lelystad komen maar het plan dat er nu ligt is slecht. Men wil honderd kilometer lang heel laag gaan vliegen, dat kan niet. Er moet hoger gevlogen worden zodat mensen geen last van de vliegtuigen hebben. Dat is in het huidige luchtruim onmogelijk vanwege het vliegverkeer van en naar Schiphol. En dus moet het gehele luchtruim heringedeeld worden. Laten we daar op wachten voordat Lelystad open gaat.”

De herindeling van het luchtruim moet in 2023 af zijn. Adegeest betwijfelt of die deadline wordt gehaald. “Ze zijn nog niet eens begonnen.” Dijksma zegt niet te willen wachten tot er een herziening van het luchtruim op tafel ligt. Lelystad Airport moet open in april 2019.