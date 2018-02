Onderzoek naar aanval op Joodse jongen bij Parijs

Het incident vond plaats maandagavond in de arme voorstad Sarcelles, iets ten noorden van Parijs. Het achtjarige slachtoffer droeg een keppeltje en zogenoemde peies, typisch Joodse haarlokken. Hij was onderweg naar een buitenschoolse cursus toen twee iets oudere jongens vanachter vuilnisbakken vandaan kwamen, hem tegen de grond duwden en begonnen te slaan. Het jongetje vluchtte vervolgens onder een geparkeerde auto, waarna de twee daders ontkwamen.

Het incident komt drie weken na een soortgelijke aanval in Sarcelles op een vijftienjarig Joods meisje. Zij werd overdag bij de ingang van haar Joodse privéschool in het gezicht gesneden. De aanvallen voeden de zorgen in Frankrijk over groeiend antisemitisme, vooral onder moslims.