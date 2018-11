Onderzoek: Het speciale terreurteam van de reclassering is effectief

Onderzoekers van de Universiteit Leiden bekeken het functioneren van het zogenoemde TER-team van Reclassering Nederland. TER staat voor terrorisme, extremisme en radicalisering. Het gespecialiseerde team werd in 2012 opgericht op aandringen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De evaluatie van de afgelopen zes jaar gaat vandaag naar de Tweede Kamer.

Lees verder na de advertentie

Sinds de oprichting hebben de twintig reclasseringsmedewerkers van het team 189 verdachten begeleid. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die poogden zich bij IS aan te sluiten, die anderen ronselden voor de gewelddadige jihad of die terugkeerden uit het strijdgebied in Syrië of Irak. Daarnaast is ongeveer een derde een zogenoemde zij-instromer: ze zijn niet voor een terroristisch misdrijf veroordeeld, maar vertonen wel tekenen van extremisme of radicalisering.

Effectief De Leidse onderzoekers bekeken 159 zaken tussen 2012-2017. In vier gevallen hield iemand zich nog tijdens de reclasseringsperiode opnieuw bezig met terrorisme, drie keer pleegde iemand een andere type misdrijf. Dat lage aantal is reden voor de onderzoekers om het TER-team als effectief te bestempelen. Toch valt er op de cijfers wel wat af te dingen. Bart Schuurman, een van de onderzoekers, benadrukt dat je de recidive bij terreurverdachten en andere delinquenten eigenlijk niet één op één met elkaar kunt vergelijken. Vooral omdat informatie over terreurverdachten over de lange termijn ontbreekt. Sinds de oprichting hebben de twintig re­clas­se­rings­me­de­wer­kers van het team 189 verdachten begeleid Dat de onderzoekers het beleid door de lage recidive toch als succes beschrijven, is omdat het resultaat van het TER-team zich moeilijk op een andere manier laat meten. Schuurman: “We hebben niets anders. Kijk je naar hoeveel van de 189 verdachten is gederadicaliseerd dan is dat maar een handjevol. Dat klinkt misschien als weinig, maar je moet je afvragen of dat erg is. Je kunt gereïntegreerd zijn in de samenleving, maar nog steeds radicaal zijn. Het gaat erom dat je niet meer bereid bent over te gaan tot geweld.”

Rechtelijke vonnissen De grote terreurzaak die afgelopen september aan het licht kwam, viel buiten de onderzoeksperiode van Schuurman en zijn collega Liesbeth van der Heide. Zeker twee van de zeven gearresteerde verdachten die volgens het Openbaar Ministerie een grote aanslag wilden plegen bij een evenement ergens in Nederland, zijn eerder veroordeeld voor een poging tot uitreizen. Schuurman: “Ze stonden onder toezicht van de reclassering. Maar dat ze zo hebben kunnen misleiden, betekent niet dat het beleid niet werkt. Het is onmogelijk om alles te voorkomen. Je moet de reclassering bovendien niet verwarren met het Openbaar Ministerie of de AIVD. Ze zijn er niet voor de opsporing.” Johan Bac, directeur van Reclassering Nederland, benadrukt dat. “Wij brengen rechtelijke vonnissen ten uitvoer. De rechter legt een verdachte een gebiedsverbod op, of een meldplicht. Wij controleren of iemand zich daaraan houdt.” Daarnaast begeleiden leden van het TER-team de verdachten met bijvoorbeeld het vinden van een baan, of psychische hulp met als doel de kans op terugval te verkleinen. Bac ziet het onderzoek naar het TER-team als ‘steun in de rug’ dat Reclassering Nederland op de goede weg is. “Het toont aan dat het een goed idee is geweest om een speciaal team op te richten, omdat zij veel kennis hebben over de doelgroep en het ze lukt een vertrouwensband op te bouwen. Maar we moeten ons ook niet rijk rekenen. Het is een complexe doelgroep, en er zijn altijd punten om te verbeteren.”

De rol van ideologie Een van de aanbevelingen van de Leidse onderzoekers is bijvoorbeeld om de rol van ideologie structureler onderdeel te maken van de begeleiding. Of dat gebeurt, hangt nu te veel af van de reclasseringsmedewerker zelf en of die een opening ziet om het aan te kaarten. Ook zou er goed gekeken moeten worden hoeveel verdachten buiten de reclasseringsperiode, dus op lange termijn, in herhaling vallen. Dat wordt nu niet geregistreerd.