Onderwijsinstellingen willen streng blijven voor eerstejaars: 'Goed voor hun ambitieniveau'

Het voornemen van minister Ingrid van Engelshoven (hoger onderwijs) om een bovengrens te stellen aan het aantal studiepunten dat een student in zijn eerste jaar moet halen om zijn studie te mogen vervolgen, stuit op scepsis bij universiteiten en hogescholen. “Dit plan werkt contraproductief. Het bindend studieadvies is een heel goed middel om het studiesucces te verhogen”, zegt woordvoerder Bart Pierik van universiteitsvereniging VSNU.

Om de stress voor studenten te verminderen, moeten universiteiten en hogescholen het zogeheten bindend studieadvies (bsa) begrenzen, zo maakte minister van hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven maandag bekend in een toespraak bij de opening van het academisch jaar in Tilburg. Op dit moment mogen hogescholen en universiteiten zelf hun norm bepalen en zijn ze bijna allemaal strenger. Als het aan de minister ligt dan mogen onderwijsinstellingen vanaf 2020 maximaal eisen dat eerstejaars 40 van de 60 studiepunten halen.

De minister grijpt in omdat ze vindt dat het bindend studieadvies steeds meer wordt gebruikt als ‘puur selectie-instrument’. Volgens de minister is het ooit geïntroduceerd om op tijd in te grijpen bij studenten die onder de maat presteren, zodat er betere begeleiding kon worden aangeboden. In haar optiek wordt de selectie gebruikt om twijfelgevallen in het eerste jaar te laten stranden omdat ze later in hun studie misschien vertraging oplopen en zo het rendement van de opleiding drukken.

Heel pakket aan maatregelen

Op de meeste universiteiten moeten studenten rond de 45 studiepunten halen in het eerste jaar, met als uitschieter de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Daar moeten studenten in het eerste jaar alle studiepunten halen. “Het maakt deel uit van een heel pakket aan maatregelen, waartoe ook kleinschaliger onderwijs en meer toetsmomenten behoren", zegt woordvoerder Sandra van Beek. Ze wijst de beschuldiging van de minister van de hand. "Als het ons om de selectie zou gaan, dan zou het aantal dat stopt groter moeten zijn. Het is niet zo dat sinds 2011, toen we dit invoerden, het aantal studenten dat stopt groter is geworden.”

Van Beek krijgt bijval de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar studenten 50 punten moeten halen. “Het is een heel pakket aan maatregelen dat we nemen om de resultaten te verhogen. Bij ons is de uitval zelfs verlaagd sinds we eisen dat studenten zoveel punten halen”, zegt Wouter Rutten, bestuurswoordvoerder van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In 2012 haalde een kwart van de studenten hun propedeuse. Na verhoging van de eis steeg dat aandeel; in 2016 was het bijna 32 procent.

Universiteiten en hogescholen vrezen dat het verlagen van de studienorm studievertraging in de hand werkt. "Een bindend studieadvies is juist goed voor het ambitieniveau van studenten. Je wilt als student ook in een hoger jaar niet tussen mede-studenten zitten die vragen stellen die in eerste jaar al beantwoord werden”, aldus Pierik van de VSNU.

Onderwijsorganisaties zijn nogal overvallen door het plan van de minister. “Het is een unicum in de bestuurlijke verhoudingen dat zonder overleg met de instellingen een dergelijke maatregel wordt aangekondigd”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij wil zo snel mogelijk in gesprek met de minister.

Studenten zijn wel blij met het voornemen. “Verplicht vijftig of zestig punten halen in het eerste jaar legt een te grote druk op eerstejaarsstudenten. Dit is een hele grote stap vooruit”, zegt voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studentenoverleg.