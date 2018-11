Onderwijsinspectie: Het VMBO Maastricht is een ‘zeer zwakke school’

Het VMBO Maastricht is volgens de onderwijsinspectie een ‘zeer zwakke school’. Dat is de laagste beoordeling, die de inspectie zelden uitdeelt. Dat blijkt uit een samenvattend rapport voor ouders dat in handen is van Trouw. Een woordvoerder van de school bevestigt dat een samenvatting van het onderzoek is gedeeld met de ouders, maar wil niet ingaan op de inhoud. De inspectie bevestigt dat de conclusies kloppen.

Ouders van leerlingen op de omstreden school kregen de samenvatting deze week al te lezen, voorafgaand aan de publicatie van het volledige onderzoek, dat half december verschijnt. Daarin neemt de inspectie naast het VMBO Maastricht ook tien andere scholen onder de loep die onder het bestuur van de scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vallen.

Mensen die daar ‘niets te zoeken hebben’ kunnen de school in- en uitlopen

Verzuim De conclusies zijn niet mals: het bestuur moet een plan van aanpak maken om de kwaliteit op het VMBO Maastricht binnen een jaar te verbeteren. Is dat tegen die tijd nog niet gelukt, dan kan de minister van onderwijs maatregelen treffen om de financiering stop te zetten. De meeste lessen op het VMBO Maastricht zijn van goede kwaliteit, schrijft de inspectie. De uitleg is duidelijk en leerlingen krijgen gelegenheid tot leren. Maar daar houdt het positieve plaatje ook gelijk op. Volgens de inspectie laat onder meer de begeleiding van leerlingen te wensen over, moet de school meer doen om te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en dat er minder lessen uitvallen en er minder wordt verzuimd. Ook kunnen mensen de school in- en uitlopen die daar ‘niets te zoeken hebben’, volgens de inspectie. De school gaat hier volgens de inspectie niet altijd goed mee om en leerlingen voelen zich daardoor soms niet op hun gemak. Om wat voor mensen het gaat, staat niet in de samenvatting. Een ouder zei eerder tegen Trouw dat er soms dealers rond het schoolplein hingen. Het schoolbestuur heeft ‘niet op tijd bijgestuurd’, stellen de inspecteurs

Examendrama De school en het bestuur raakten in opspraak toen in juni bleek dat ruim 350 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen werden afgekeurd, omdat er van alles mis bleek te zijn met de schoolexamens. Vervolgens werd er politieke druk uitgeoefend op LVO-bestuursvoorzitter André Postema om te vertrekken. Dat weigerde hij aanvankelijk, maar deze week zwichtte hij alsnog vanwege het kritische rapport waar de inspectie over twee weken mee naar buiten komt. Daarin stellen de inspecteurs dat het schoolbestuur ‘niet op tijd heeft bijgestuurd’ en ‘niet heeft kunnen voorkomen dat er problemen ontstonden’, aldus een woordvoerder van LVO eerder deze week. In oktober verscheen al een specifiek onderzoek naar de examenproblematiek, waaruit bleek dat de school zich niet hield aan de regels van het eigen examenreglement en die van het wettelijke eindexamenbesluit. De school kreeg toen de opdracht om alle leerlingen alsnog een volwaardig schoolexamen te laten doen. De meeste leerlingen die een deel van hun eindexamen moesten overdoen, zijn inmiddels geslaagd. Dertig van de 353 leerlingen zijn gezakt. De commissie stelde deze maand de cijfers vast van de laatste leerlingen, die in de herfstvakantie hun hersteltoetsen hadden gedaan. In een brief aan de ouders die Trouw inzag, schrijft locatiedirecteur Loek de Veen dat hij het oordeel van de inspectie ‘betreurt’, maar dat de school zich wel degelijk herkent in de genoemde ‘knelpunten’. Op de school is direct na het examendebacle een herstelprogramma gestart, schrijft De Veen. Zo is de administratie aangepast, wordt de les­uitval aangepakt en zet de school meer docenten en coördinatoren in.

