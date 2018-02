Ondersteuning biedt het speciaal onderwijs wel, maar aan vriendjes kan het leerlingen niet helpen

Kinderen met een beperking die naar een reguliere school gaan, hebben een rijker sociaal leven. Hun vriendenkring is groter en diverser dan die van leerlingen in het speciaal onderwijs. In het regulier basisonderwijs krijgen kinderen ook vaker hulp van anderen, zo blijkt uit onderzoek van een viertal belangenverenigingen. Kinderen in het speciaal basisonderwijs zeggen vaker helemaal geen vrienden te hebben (16 procent) dan kinderen op gewone basisschool (2 procent). En als ze die wel hebben, dan hebben die vrienden vaker een aandoening of wonen ze niet in de buurt.

Volgens directeur Illya Soffer van Ieder(in), een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, bevestigt het onderzoek hoe 'ongelooflijk wenselijk' het is dat kinderen samen opgroeien en naar school gaan. "Op de langere termijn heeft het sociale welzijn van kinderen gevolgen voor werk en zorg. Hoe wil je dat mensen zelfredzaam zijn als ze niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk?"

Naast Ieder(in) zijn ook Mind, het Landelijk platform psychische gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij het onderzoek, waarvoor zo'n tweehonderd ouders en kinderen uitgebreid zijn ondervraagd.

Niet het beste uit de leerling Tot nu toe hangt het nog te veel af van de school en zelfs de leerkracht of een kind met een beperking naar een gewone school kan. Voor ouders kost het veel moeite om de juiste ondersteuning gefinancierd te krijgen. Uit de enquête blijkt dat ouders over het algemeen meer vertrouwen hebben in speciaal onderwijs en de ondersteuning daar beter geregeld vinden. Meer dan de helft van de ondervraagden ervaart dat de school voor regulier onderwijs niet het beste uit de leerlingen haalt, terwijl in het speciaal basisonderwijs het overgrote deel van de ondervraagden (91 procent) vindt dat de school dit juist wel doet. Kinderen en jongeren voelen zich niet fijner op de ene of andere school. Wat dat betreft is er geen verschil tussen speciaal of regulier onderwijs. Een derde van alle deelnemers, ongeacht schooltype, voelt zich weleens eenzaam. Regulier voortgezet onderwijs springt er negatief uit. Hulp van anderen krijgen kinderen er nauwelijks, bovendien zegt een kwart van de ondervraagden dat er op de gewone vmbo's, havo's en vwo's geen aandacht is voor pesten.

Hij kon zich aan weinig kinderen optrekken Nanda Bakker heeft een zoon (18) met herstenletsel De jongste zoon van Nanda Bakker heeft in de baarmoeder hersenletsel opgelopen, waarschijnlijk een gesprongen bloedvat, maar daar kwam ze pas achter toen er op zijn tiende een scan werd gemaakt. De jongen ontwikkelde zich qua spelen en praten normaal, hij bewoog alleen wat minder soepel. In Portugal, waar het gezin toen woonde, speelde de vraag niet welk onderwijs ze moesten kiezen. "Daar zijn geen aparte scholen voor kinderen met een beperking." © Nanne Meulendijks In Portugal las de schoonmaker met de kinderen als ze tijd over had. Hier heb weleens ik het idee dat we stikken in onze eigen bureaucratie Nanda Bakker Volgens Bakker ging het er goed, vooral vanwege de structuur. "Fonetisch lezen, ouderwets tafels opzeggen, niet te veel regels. Soms las een schoonmaker met de kinderen als ze tijd over had. Hier heb weleens ik het idee dat we stikken in onze eigen bureaucratie." Terug in Nederland vroeg ze zelf ondersteuning aan voor haar zevenjarige zoon, waarop hij werd doorverwezen naar speciaal onderwijs, met kleine groepjes. "Hij kwam tussen zwaargehandicapte kinderen, met autisme, in een rolstoel", vertelt zijn moeder. Weinig kinderen waar hij zich aan kon optrekken. "Had hij in Portugal volop vriendjes in de buurt, in Nederland zat hij als een aardappel op de bank." Bakker vindt het onvoorstelbaar dat kinderen hier niet samen naar school gaan. "Er wordt een grote groep buiten de samenleving geplaatst." Toen hij tien was, wilde de jongen niet meer naar de speciale school. Bakker: "Ik heb elke school in onze buurt geprobeerd, maar die durfden het niet aan. Op een democratische school heeft hij zijn zelfvertrouwen teruggevonden, hij is nu achttien en zit op een reguliere vmbo, in de buurt. Eindelijk onderneemt hij weer dingen met vrienden."