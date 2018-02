Onderscheiden militair Marco Kroon verklaart dat hij in Afghanistan man doodde die hem mishandelde

Kroon verklaart dat hij na zijn vrijlating naar de man op zoek ging. Toen hij hem enkele weken later ontmoette, was de man gewapend en had Kroon naar eigen zeggen geen andere keuze dan hem te doden. ‘Ik moest nu aan mijn eigen leven denken. Flitsen van zijn brute behandelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.’

De Nederlandse militair kreeg in 2009 de hoge onderscheiding Ridder van de Militaire Willemsorde voor zijn werk in Afghanistan. Enkele weken geleden maakte Kroon via zijn advocaat bekend dat hij een incident in Afghanistan had gemeld aan Defensie. Dat heeft daarna het OM ingeschakeld. De vrees bestaat dat een behoorlijk aantal betrokkenen onderwerp wordt van strafrechtelijk onderzoek.

Na de melding was het onduidelijk over welk incident het ging en waarom Kroon dat zo lang stil had gehouden. De onderscheiden militair legt in het AD uit dat het om een geheime operatie ging die nog gaande was en dat hij er daarom niets over kon zeggen. ‘Bereid het incident te melden ben ik altijd geweest, maar het was toen nog niet de juiste tijd. Het kon gewoonweg niet. De operatie zou toen zeker in gevaar kunnen worden gebracht.’