Ondernemingsraad PostNL eist einde schijnconstructies pakketsorteerders

"Als vertegenwoordigers van alle werkenden binnen PostNL schamen wij ons diep dat een zichzelf sociaal en maatschappelijk verantwoordelijk noemend bedrijf als PostNL 'misbruik' maakt van haar positie in de markt", schrijft or-voorzitter Rein Wiegman in een brief aan de directie. "Het is meer dan schrijnend om te zien dat schijnconstructies worden toegepast waardoor mensen die actief zijn voor PostNL niet de beloning ontvangen waar ze recht op hebben. En ook nog eens moeten werken onder ondeugdelijke arbeidsomstandigheden."

Het is een reactie van de or op een uitzending van 'Zembla' vorige week waarin was te zien dat PostNL een uitzendbureau als onderaannemer bestempelt. Dit uitzendbureau annex deze onderaannemer huurt vervolgens weer personeel in bij een ander uitzendbureau. Daardoor hoeft dit uitzendbureau zich niet te houden aan de cao die voor medewerkers van PostNL geldt.