Ondernemers worden hoorndol van bellers met fántástische aanbiedingen

Het is enorm irritant om dagelijks gebeld te worden voor een of andere aanbieding voor goedkopere energie of een nieuwe verzekering. Ruim driekwart van de ondernemers zegt er last van te hebben. Ze klagen bij de Kamer van Koophandel (KvK), waar alle bedrijven verplicht geregistreerd staan, dat derden te makkelijk aan hun gegevens kunnen komen.

Het handelsregister van de KvK is voor iedereen – voor een klein bedrag – in te zien, zodat mensen kunnen controleren met wie zij zakendoen. Vanwege de klachten onderzocht de KvK hoe groot de voor- en nadelen zijn van deze toegankelijkheid. Want al is er onvrede, ondernemers willen ook goed vindbaar zijn voor nieuwe klanten.

Commerciële partijen hebben wel 50 cent over voor con­tact­ge­ge­vens

Voor 50 cent verkoopt de KvK adressen en telefoonnummers aan geïnteresseerden. Als iemand meer informatie wil over het bedrijf, zoals het jaarverslag en bedrijfshistorie, kost dat tenminste 2,30 euro. Die extra informatie wordt daarom minder vaak opgevraagd, maar commerciële partijen hebben wel 50 cent over voor contactgegevens.

Ondernemers gebruiken het handelsregister van de KvK zelf ook vaak om hun eigen gegevens en die van anderen te controleren. Ze zien het nut er dus wel van in. Bijna al hun contactgegevens zijn ook elders online te vinden: 70 procent heeft een telefoonnummer op de eigen website staan en vaak ook op social media.

Benader-me-niet-register Maar iets meer dan de helft van de ondernemers ‘beschermt’ contactgegevens tegen gebruik door commerciële partijen, bijvoorbeeld door zich op te laten nemen in het bel-me-niet-register. Desalniettemin zegt 40 procent van de ondernemers dagelijks of wekelijks benaderd te worden door instanties met een fántástische aanbieding, waar ze meestal totaal geen interesse in hebben. Om de overlast van al die telefoontjes te beperken, zal de KvK het telefoonnummer van eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s en maatschappen niet langer verstrekken in het online adressenbestand. Die maatregel kan de Kamer van Koophandel op korte termijn zelf nemen zonder dat er een wetswijziging voor nodig is. Tweederde van de ondernemers zou graag zelf kunnen aangeven of anderen wel of niet gebruik mogen maken van hun contactgegevens uit het handelsregister. Driekwart wil een register waarin het bedrijf kan aanvinken dat het op geen enkele manier benaderd wil worden met aanbiedingen: een soort benader-me-niet-register. Dit kan de KvK echter niet op eigen houtje beslissen. Daar gaat de politiek over.

