Ondernemers vaker de dupe van spookfacturen en nepcontracten

In 2016 kreeg de helpdesk 2528 meldingen binnen van ondernemers die waren opgelicht. Vorig jaar meldden 3575 ondernemers zich. De Fraudehelpdesk schat dat het werkelijke aantal hoger ligt, omdat veel gedupeerden zich niet melden.

Vooral kleine ondernemers zijn vaak de dupe. Ze worden bijvoorbeeld gebeld door een malafide adverteerder die vraagt of ze een contract voor advertentieruimte willen verlengen. Dat contract bestaat eigenlijk niet. De ondernemer wil niet verlengen, dus ondertekent hij een schriftelijke opzegging. Daarna blijkt dat hij daarmee een contract is aangegaan.

Wetswijziging

Of de ondernemer betaalt een factuur, die een aanbieding bleek te zijn. Met de betaling heeft de ondernemer een contract afgesloten. Dat stond in de kleine lettertjes. Als het slachtoffer niet betaalt, dreigen de oplichters met hoge incassoboetes en zelfs met beslaglegging op het bedrijf.

Lange tijd konden de politie en andere instanties niet veel doen zodra de handtekening was gezet. De ondernemer moest aantonen dat het om misleiding ging. Sinds 2016 is de wet gewijzigd. De aanbieder moet nu aantonen dat hij de klant voldoende heeft geïnformeerd. Totaalprijs, looptijd en opzegtermijn mogen dus niet weggemoffeld zijn in de algemene voorwaarden.

Ondanks de wetswijziging zijn nog veel ondernemers de dupe, blijkt nu uit de cijfers. Veel ondernemers weten niet dat ze door de nieuwe wet meer rechten hebben, zegt Tjerk Notten van de Fraudehelpdesk. Oplichting kunnen ze voorkomen door vooral geen overhaaste beslissingen te nemen, zegt hij. "Als je direct moet kiezen, enorme paniek voelt en er niet later over terug mag bellen, is het eigenlijk altijd foute boel."