Ondermaats Nederland ronde verder na rommelige zege op Kameroen

De Nederlandse voetbalvrouwen kunnen zich opmaken voor de achtste finales van het WK. In Valenciennes leverde ook de tweede groepswedstrijd een overwinning op voor de ploeg van Sarina Wiegman. In een rommelig duel in het Stade du Hainault werd Kameroen met 3-1 verslagen, mede door twee doelpunten van Vivianne Miedema, die zich nu de alltimetopscorer van Nederland mag noemen.

De teller bij Miedema staat nu op zestig doelpunten in 72 interlands, een gemiddelde van 0.83 per wedstrijd. Met de twee treffers tegen Kameroen passeerde ze Manon Melis die zich lange tijd topscorer van de Oranjevrouwen mocht noemen. Voor het WK voorspelde Melis dat Miedema in staat moet worden geacht de grens van honderd doelpunten te slechten. Donderdag speelt Nederland in Reims tegen Canada, dat in Christine Sinclair een trefzekere spits heeft. Zij heeft al 181 maal gescoord voor haar land.

Botsing Wiegman had al aangekondigd dat ze na de teleurstellende wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland niet zou afwijken van haar vaste opstelling en speelplan. Dus begon ze met de in het eerste duel gewisselde Kika van Es, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen. De plaats van de geblesseerde Stefanie van der Gragt werd ingenomen door Anouk Dekker. De voor het duel met Nieuw-Zeeland geschorste verdedigster van Montpellier vormde met Dominique Bloodworth het hart van de defensie. Gabrielle Onguene (links) en Anouk Dekker (rechts). © AFP Het duel tussen de Europees kampioen en de nummer drie van de meest recente Afrika Cup was een botsing tussen twee culturen en speelstijlen, maar wel een slecht uitgevierde versie daarvan. Bij beide ploegen ging niet veel goed en de wedstrijd werd veelvuldig onderbroken. De speelsters van Kameroen gebruikten fysieke kracht om het Nederlandse spel te ontregelen, wat leidde tot een groot aantal spelonderbrekingen.

Glijpartij De opdracht die de Nederlandse speelsters zich na de benauwde triomf op Nieuw-Zeeland hadden meegegeven was dat tegen Kameroen zo’n beetje alles beter moest. Het bleef in het met 16.000 Nederlandse fans gevulde Stade du Hainaut bij voornemens. Kameroen moest worden ‘kapot gespeeld’ met een hoog baltempo, veel beweging en minder onnauwkeurigheid in de passing. De goede bedoeling ten spijt bleef het spel ook ditmaal onder de maat. De eerste kans was voor Kameroen. Gabrielle Onguéné profiteerde van een glijpartij van Desiree van Lunteren maar haar schot miste kracht en precisie. Het uitglijden van Van Lunteren stond niet op zichzelf. Van de Sanden wisselde al snel van schoenen nadat ze in de openingsfase bij twee pogingen om een voorzet te geven onderuit was gegaan. De enige kans in de eerste helft leverde wel direct een doelpunt op Een incident rond Onguéné leidde tot het eerste VAR-moment in een wedstrijd van de Oranjevrouwen. De speelster van CSKA Moskou gooide tijdens een spelonderbreking een door reserve Merel van Dongen aangegeven waterfles woest weg. Na het zien van de tv-beelden hield de Australische scheidsrechter het bij een reprimande voor Onguéné, die daarna voortdurend werd uitgefloten door de Nederlandse supporters. Vlak voor rust haalde Onguéné haar gram. De aanvalster, in de kwalificatiereeks goed voor vijf doelpunten, kopte de bal voorbij een weifelende Sari van Veenendaal. Van dichtbij maakte ze de twee minuten eerder opgelopen achterstand van Kameroen goed. Een domper voor Nederland dat afgezien van een paar chaotische taferelen in het strafschopgebied van Kameroen geen moment gevaarlijk was geweest.

Slotwoord voor Miedema De enige kans in de eerste helft leverde wel direct een doelpunt op. Na een combinatie met Groenen gaf Van de Sanden eindelijk een bruikbare voorzet die door Vivianne Miedema vallend werd ingekopt. Met die treffer, haar 59ste in het shirt van Oranje, evenaarde de spits van Arsenal het aantal van Manon Melis. Vlak voor rust aarzelde Miedema in een vrije positie te lang om Melis al definitief voorbij te streven. Direct na de hervatting kwam Nederland wederom op voorsprong. Een voorzet van Van Es werd aanvankelijk gemist door Bloodworth, maar via het been van Michaela Abam caramboleerde de bal weer voor haar voeten. Van dichtbij maakte de verdedigster die komend seizoen uitkomt voor VfL Wolfsburg, haar eerste interlanddoelpunt. Niet veel later mikte Miedema met een volley net iets te hoog. Kameroen, in de eerste wedstrijd met 1-0 geklopt door Canada, moest na die treffer de aanval zoeken. Het offensiefje leidde bijna tot de gelijkmaker, maar het schot van invalster Henriette Akaba ging via het been van Van Lunteren naast. Het slotwoord was voor Miedema. Met een zelfverzekerde knalde de Drentse zich tot alltimetopscorer van Nederland.

