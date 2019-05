Onderling informatie delen kan transportbedrijven veel ritten en onzekerheid besparen

Grootschaliger uitwisselen van data binnen het vervoerssector zou die 10 procent efficiënter maken. Die schatting rolt uit een enquête van ABN Amro onder 63 transportbedrijven. De verwachte beperking van vrachtwagenvervoer zou vervolgens een besparing van 500.000 ton CO2 betekenen. In totaal stoot Nederland jaarlijks ongeveer 160 miljoen ton aan CO2 uit.

Die besparing zit vooral in minder ritjes, doordat een transporteur verschillende klussen combineert. Kent hij de productieplanning van alle bedrijven waar hij langs moet, dan kan hij zijn vrachtwagen efficiënter inladen. Hetzelfde geldt voor container- en binnenvaartschepen.

Onzekerheid

Data-uitwisseling moet overzicht brengen in de vervoerssector, stellen de onderzoekers. Zo zijn er steeds meer partijen betrokken bij het vervoeren van, bijvoorbeeld, een televisie. Die moet in China van een fabriek met de vrachtwagen naar een zeehaven worden gebracht, vervolgens met een schip naar Europa, om daar met een vrachtwagen naar een distributiecentrum te gaan. Dan naar een supermarkt om vandaar uiteindelijk in de huiskamer te geraken. Al die schakels en partijen hebben tijdens die hele rit geen goed beeld van elkaar en zien niet waar vertraging optreedt.

Mede-auteur en econoom Albert Jan Swart: “Een schip uit China doet er weken over om hier te komen. Bij slecht weer arriveert het zo een paar dagen later.” Bovendien vervoert een containerschip inmiddels zo’n 21.000 containers, zegt Swart. “Staat de container bovenaan, dan krijg je hem mee op de dag dat het schip aankomt. Maar als ie onderaan staat, ben je zo een paar dagen verder voor je hem kunt afhalen.”

Ondernemers houden niet van die onzekerheid. Om meer inzicht te krijgen is nieuwe administratiesoftware nodig. Start-ups leggen zich daar op toe. Ook voor het beveiligen van het delen van informatie is nieuwe techniek nodig. Weliswaar is 97 procent van de vervoerders bereid om gebruikte routes en klantgegevens te delen, hun klanten - producenten of supermarkten - zijn terughoudender. Van hen wil maar 29 procent aan de sector kwijt hoe de productieplanning erbij staat. Concurrenten kunnen anders gevoelige informatie in handen krijgen.

De stichting iShare ontwikkelt software die het bedrijven makkelijker moet maken om gevoelige data te delen met specifieke, noodzakelijke partners. Grote afnemers als Rijkswaterstaat en de douane hebben al aangegeven daarmee te willen werken.