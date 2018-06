Onderkoning Thiem treft koning Nadal in finale

Over de bijzondere kwaliteiten van Dominic Thiem op gravel bestaat geen twijfel. De Oostenrijkse tennisser won op deze ondergrond al acht toernooien en hij plaatste zich vandaag voor het eerst voor de finale van Roland Garros. Hij is tevens een van de weinige spelers die Rafael Nadal op gravel de baas kan. Zondag mag hij proberen de Spanjaard van zijn elfde titel in Parijs af te houden.

Na twee verloren halve finales op rij aan de Avenue de la Porte d’Auteuil drong Thiem (24) bij de derde poging door tot de eindstrijd. Op Court Philippe Chatrier maakte hij vandaag een einde aan de sprookjesachtige opmars van Marco Cecchinato. Na de eerste twee gelijkopgaande, door Thiem gewonnen sets, verdween de energie uit het vermoeide lijf van de Italiaan: 7-5, 7-6 (10), 6-1.

In de met prachtige rally’s gevulde tiebreak miste Cecchinato de kans om Thiem aan het wankelen te krijgen. Na drie gemiste setpoints van de Oostenrijker was de nummer 72 van de wereld driemaal één punt verwijderd van setwinst. Dat werd echter voorkomen door Thiem, die na de partij zei dat hij eens rustig ging kijken naar wie zijn tegenstander in de finale zou worden.

Eenvoudig Dat werd, hoe kan het bijna ook anders, titelverdediger Nadal. Hij won in de andere halve eindstrijd vrij eenvoudig van Juan Martin del Potro (6-4, 6-1, 6-2). In de eerste set liet de Argentijn liefst zes breakpoints onbenut en dat werd hem fataal. Nadal zocht voortdurend de mindere backhand op van de 1.98 meter lange Del Potro, die in de tweede en derde set door de oppermachtige koning van het gravel werd gekleineerd. Zijn enkelhandige backhand is samen met zijn service momenteel het grote wapen van Thiem Met Thiem treft Nadal zondag de onderkoning van het gravel. De eerste Oostenrijkse grandslamfinalist sinds Thomas Muster in 1995 - hij versloeg in Parijs Michael Chang - won dit jaar meer partijen op gravel dan Nadal, met daarbij wel de aantekening dat hij twee toernooien meer speelde. Met titels in Buenos Aires en Lyon liet de nummer acht van de wereld zien dat hij op gravel iemand is om rekening mee te houden. Dat zal Nadal, sinds zondag 32 jaar, zondag in zijn elfde Roland Garrosfinale ook zeker doen. De Mallorcaan verloor in 2017 en dit jaar maar twee partijen op gravel en twee keer gingen de felicitaties naar Thiem. Vorig jaar was hij in Rome te sterk voor Nadal en dit jaar bracht hij hem in Madrid een zeldzame nederlaag op gravel toe. Misschien was Thiem wel blij dat hij zondag Nadal en niet Del Potro treft. Van de Argentijn won hij nog nooit.