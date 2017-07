Onderhandelingen over hereniging Cyprus mislukt

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties maakte afgelopen nacht bekend dat de gesprekken over hereniging in de Zwitserse plaats Crans-Montana geen resultaat hebben opgeleverd.

Lees verder na de advertentie

“Het spijt mij heel erg dat ondanks sterke betrokkenheid van alle delegaties de conferentie over Cyprus is afgesloten zonder dat er een akkoord is bereikt.'', zei Guterres na afloop. De VN-baas was donderdag ingevlogen om de Griekse en Turkse Cyprioten te helpen om tot een akkoord te komen.

Guterres wilde niet ingaan op de redenen waarom de onderhandelingen waren mislukt. Volgens hem waren er op verschillende gebieden grote verschillen. Het eiland is in twee delen gescheiden sinds de komst van Turkse militairen in het noordelijk deel in juli 1974.

Terugtrekking Een belangrijke eis van Griekenland en de internationaal erkende Grieks-Cyprioten is dat de 35.000 Turkse militairen die nog altijd op het eiland zijn, zullen worden teruggetrokken. Maar een paar dagen geleden nog zei de Turkse minister van buitenlandse zaken dat de Turkse troepen op Cyprus zullen blijven, ook onder een vredesakkoord. Minister Mevlut Cavusoglu zei dat Turkije geen vredesakkoord zal accepteren dat de terugtrekking van alle troepen uit Cyprus inhoudt. Iedereen die ,,droomt'' van de terugtrekking van alle Turkse troepen van het eiland ,,moet wakker worden'', zei de minister afgelopen dinsdag. Het Turkse leger viel Cyprus in 1974 binnen tijdens een staatsgreep door aanhangers van een unie met Griekenland. De Grieks-Cypriotische president Nicos Anastasiades vertrekt na het mislukken van de onderhandelingen. © EPA De Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci. © EPA

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.