Onderhandelingen over Brexit zitten muurvast

Maar veel leverden die gesprekken volgens de Fransman niet op. Alleen over de situatie rond de grens tussen het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland waren de discussies “vruchtbaar” geweest, zo zei hij na afloop tijdens een persconferentie. Boos was hij niet, benadrukte hij. “Maar wel ongeduldig.” Het tempo van de onderhandelingen moet omhoog, vindt Barnier, wil er in maart 2019 - het moment van afscheid - een akkoord liggen.

Zijn Britse tegenhanger David Davis, die namens het Verenigd Koninkrijk over de Brexit onderhandelt, was een stuk positiever. Hij zei dat in de afgelopen dagen wel degelijk concrete vooruitgang is geboekt, en dat Brussel zich flexibeler moet opstellen.

Davis heeft als opdracht meegekregen om zo snel mogelijk te gaan praten over de toekomstige handelsrelatie met de EU. Maar Barnier mag van de EU-leiders pas over toekomstige betrekkingen gaan praten als er ‘voldoende’ afspraken zijn gemaakt, onder andere over de rechten van burgers na de brexit, en over de eindafrekening van de scheiding.

Eind oktober doet Barnier verslag van de stand van zaken op een EU-top in Brussel. Dan moeten de EU-leiders beoordelen of de tijd rijp is voor het gesprek over het 'nieuwe partnerschap'.

