Onderhandelen? ‘De reder van de MSC Zoe moet gewoon betalen’

Sinds de MSC Zoe begin dit jaar ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers verloor, is twee derde van de troep opgeruimd. Dat betekent dat nog altijd 1300 ton rondzwerft, waaronder batterijen en blikken verf. De Waddeneilanden hebben een claim ingediend van 225.000 euro bij de rederij van het schip. “Het is nu vier maanden na de ramp en we vinden het allemaal wel lang duren”, zegt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.

“Voor Schiermonnikoog gaat het om 90.000 euro. Dat is een behoorlijk bedrag voor een kleine gemeente. De reder zegt nu min of meer: ‘Daar gaan we over onderhandelen’. Ik ga helemaal niet onderhandelen. Ik wil gewoon dat zij betalen. Het is nu vier maanden na de ramp. We willen zo langzamerhand dat alle rekeningen betaald worden, we willen dat containers beter worden gezekerd en dat het vervoer beter georganiseerd wordt. We zitten in kwetsbaar gebied, boven de Waddenzee. Dit is doodzonde allemaal.”

“Voor een deel van die containers geldt dat er alleen stukken van gevonden zijn, dus er ligt nog heel veel restafval. Bij een flinke westerstorm heb je kans dat van alles en nog wat weer aanspoelt. De inhoud van de kapotte containers ligt op de bodem van de Noordzee, ten noorden van de eilanden. Door het getij kan het opnieuw aanspoelen en dan willen we onmiddellijk professionals kunnen inschakelen. Dit kunnen we niet allemaal met vrijwilligers doen. Op Schiermonnikoog heb je plekken die echt moeilijk bereikbaar zijn.”

Is de troep van de containers op dit moment te zien op de eilanden?

“Er spoelen met het tij natuurlijk dingen aan. Wat wel heel aardig is, is dat mensen goed opruimen. Ook mensen die hier op vakantie zijn ruimen op wat ze allemaal tegenkomen. Wij doen nog elke dag inspecties, ook op de minder goed bereikbare stukken van het strand. Er zijn hier veel plastic bolletjes aangespoeld en dat blijft doorgaan. Dat is heel vervelend. Na het broedseizoen moeten we daar weer mee aan de slag. Nu kunnen we niet overal komen omdat we de vogels dan te veel verstoren.”

“Ook heel vervelend is dat nog steeds niet duidelijk is wat er nu precies in die containers zat. Deze week werden batterijen gevonden op Terschelling. Dat zijn natuurlijk geen fijne dingen, als die in het ecosysteem terechtkomen.”