Onderbetaalde uitzendkrachten willen compensatie

Zware vracht verslepen op Schiphol, vaak op ongunstige tijden, zonder dat je daar behoorlijk voor wordt betaald. Het overkwam een groep Poolse uitzendkrachten die werkten via uitzendbureau Flexcargo. Tenminste, dat betogen zij vandaag bij de rechter in Haarlem. Ze eisen dat ze met terugwerkende kracht wel de beloning krijgen waar ze recht op hadden.

Lees verder na de advertentie

Inmiddels werken deze vrachtafhandelaars niet meer voor Flexcargo. Na bemoeienis van vakbond FNV werden ze begin 2016 in dienst genomen door DHL, een van de opdrachtgevers waar ze via Flexcargo voor werkten. Van onderbetaling is nu geen sprake meer, maar zestien werknemers eisen via de rechter alsnog compensatie voor de jaren waarin ze te weinig geld kregen. Het gaat volgens hun advocaat Michiel Vergouwen om claims van gemiddeld 15.000 euro per persoon. "Voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoals deze mensen is dat heel veel geld."

De uitzendkrachten werden veelal door Flexcargo aan het werk gezet bij DHL en bij Menzies World Cargo. Voor hun werk kregen ze het minimumloon en dus niet het loon volgens de cao van DHL en Menzies, waar ze recht op hadden. Ook bouwden ze te weinig vakantiegeld op en kregen zij allerlei toeslagen niet uitbetaald, waaronder een toeslag voor de onregelmatige werktijden.

Hadden de uit­zend­krach­ten niet voor zichzelf moeten opkomen voordat FNV zich ermee bemoeide?

De meeste uitzendkrachten ging werken bij DHL of Menzies via een constructie met een tussenliggend bedrijf, waarvoor geen cao gold. Volgens Vergouwen gaat Flexcargo dat gebruiken als verweer. "Maar de wet is hier heel duidelijk over. Het gaat om de plaats van de daadwerkelijke tewerkstelling. Dat was bij DHL of Menzies en daar geldt de cao."

Ook zou Flexcargo gaan aanvoeren dat de uitzendkrachten een andere functie hadden dan de vaste krachten van DHL en Menzies, zegt Vergouwen. "Maar zij deden precies hetzelfde werk. Alleen vaker op ongunstige werktijden, waarop vaste medewerkers liever niet werken."

Maar hadden de uitzendkrachten niet voor zichzelf moeten opkomen voordat FNV zich ermee bemoeide? Volgens Vergouwen is dat voor deze mensen erg lastig. Ze spreken de taal vaak niet goed en als ze hun mond toch opendoen, kunnen ze makkelijk op straat komen te staan. Bij Flexcargo was gisteren niemand die commentaar kon geven op de zaak.

FNV is ook andere uitzendbureaus aan het opsporen die in het verleden uitzendkrachten onvoldoende hebben betaald. De FNRV is zeven uitzendbureaus die actief zijn op Schiphol op het spoor die de onregelmatigheidstoeslag die moet worden betaald over vakantie-uren een tijd niet hebben uitbetaald. Vakbondsbestuurder Leen van der List: "Dat is een cao-regel, dus dat horen ze al jaren te doen. Maar ze zijn er pas mee begonnen na een gerechtelijke uitspraak van eind 2016." Van der List wil dat deze uitzendbureaus de werknemers compenseren voor de te weinig betaalde toeslag in de jaren voor de gerechtelijke uitspraak.