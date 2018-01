Onder KPN-topman Blok halveerde de omzet, maar steeg de winst

“Dit wordt de laatste keer dat ik dit praatje zal houden.” Met enige weemoed in zijn stem spreekt scheidend KPN-topman Eelco Blok de woorden uit bij de presentatie van de jaarcijfers van het telecombedrijf. De boodschap van de topman was dezelfde als in voorgaande jaren. KPN blijft last houden van de hevige concurrentie op de mobiele markt en dalende opbrengsten op de zakelijke markt. En daar kwamen de strengere regels voor de kosten van data in Europese landen bovenop. Toch steeg de winst.

Vorig najaar werd bekend dat Blok in april het stokje overdraagt aan Maximo Ibarra, een in Colombia geboren Italiaan. De topman laat KPN naar eigen zeggen achter na een ‘sterk jaar’. Ja: de omzet daalde in 2017 (met vier procent tot 6,5 miljard euro) en ook in het vierde kwartaal (met 5 procent). Maar daar stonden goede cijfers tegenover volgens Blok. Steeds meer klanten abonneren zich op een gecombineerd pakketten waardoor KPN meer aan ze verdient. En op de vermaledijde zakelijke markt die KPN al jarenlang dwars zit, daalde de omzet veel minder hard dan in voorgaande jaren. Onderaan de streep hield KPN 31 procent meer over dan vorig jaar: 485 miljoen euro. Vooral te danken aan lage rentes en aflossingen.

KPN zag een forse stijging van datagebruik van klanten in het buitenland

Concurrentie mobiele markt De felle concurrentie op de mobiele markt blijft een punt van aandacht voor KPN. Het telecombedrijf profileert zich als betrouwbaar en klantvriendelijk maar moet dat bekopen met een hogere prijs. Hierdoor lukt het KPN niet goed om klanten in het goedkopere segment aan zich te binden, gesterkt door onbeperkte data-acties van concurrenten als T-mobile en Tele 2. Die twee aanbieders kondigden eind vorig jaar ook aan de krachten te bundelen. Blok wilde niet al te veel kwijt over de fusie. Volgens hem blijft er in Nederland voldoende te kiezen en wijzen de cijfers uit dat KPN goed in staat is nieuwe klanten te trekken. Nieuw voor KPN is het verbod op kosten voor roaming in Europese landen dat vorig jaar in ging. KPN zag een forse (“zeker drie keer zoveel”) stijging van datagebruik van klanten in het buitenland, en dat kostte de telecomaanbieder geld. Die stijging zet zich door verwacht KPN. Men raakt gewend aan het principe ‘roam like home', internetten zoals thuis.