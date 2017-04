Onder dwang terug naar Saudi-Arabië

"Als ik terugga naar Saudi-Arabië ben ik er geweest." In een emotionele video vertelde Dina Ali Lasloom vorige week dat ze vluchtte om asiel te vragen in Australië. Verder dan de luchthaven van het Filippijnse Manila is ze echter nooit gekomen. Om onduidelijke redenen hielden de Filippino's haar tegen, de Saudische ambassade kwam in actie en twee ooms werden opgetrommeld om haar terug te brengen naar haar familie.

Die dag nog kwamen beelden naar buiten waarop een gillende vrouw aan boord van een vliegtuig naar de Saudische hoofdstad Riyadh werd gezet. Vermoedelijk gaat het om dezelfde 24-jarige Dina Ali, die met haar vlucht een kort oproer op sociale media veroorzaakte.

Gedwongen huwelijk

Er zijn weinig feiten bekend over de zaak van de jonge vrouw uit het strikt-islamitische koninkrijk. Onbekend is bijvoorbeeld waarvoor ze precies vluchtte. In de korte video gemaakt in Manila zei zij daarover alleen: "Als mijn familie komt, vermoorden ze mij." Dina Ali zou een Canadese passagier op doorreis hebben verteld dat ze vluchtte wegens een gedwongen huwelijk, schreef mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een bericht op zijn website. Volgens dezelfde organisatie vertelde Dina een Filippijnse luchthavenbeveiliger dat ze door haar ooms geslagen werd.

Met haar vertrek overtrad de jonge vrouw een aantal archaïsche regels van haar thuisland. Ze reisde bijvoorbeeld in haar eentje - zonder mannelijke voogd. Op zich al een wetsovertreding, waar ze vermoedelijk onderuit kwam door tijdens een bezoek aan buurland Koeweit het vliegtuig te pakken.

Wat er bij terugkomst in Saudi-Arabië met Dina Ali gebeurde is een raadsel. Na een oproep op Twitter wilde een groepje lokale activisten haar opwachten in Riyadh, ze kregen haar echter niet te zien. Een van de deelnemers, een 23-jarige studente, werd ter plekke gearresteerd toen ze vragen stelde aan de luchthavenbeveiligers.

Ook is niet duidelijk waar Dina Ali na terugkomst in Saudi-Arabië is gebleven. Een anonieme Saudische zegsman vertelde persbureau Bloomberg gisteren dat zij nu in een tehuis voor jonge vrouwen zit. Er zouden geen aanklachten tegen haar lopen.

Toch zijn de zorgen over het lot van Dina Ali Lasloom daarmee niet voorbij.

Ahmed Benchemsi, woordvoerder van Human Rights Watch voor de landen rond de Perzische Golf, kan niet bevestigen dat ze inderdaad in zo'n tehuis verblijft, maar als dat zo zou zijn is ze nog niet veilig. "Vaak gebeurt het dat vrouwen alleen zo'n huis mogen verlaten als ze worden opgehaald door hun mannelijke voogd. Vaak zijn dat precies de mannen die hen misbruiken of geweld tegen hen gebruiken", zegt Benchemsi. "Wij dringen er bij de Saudiërs op aan de wetgeving rond het mannelijk voogdijschap over vrouwen te veranderen."

Hoewel er geen harde cijfers zijn over het aantal Saudische vrouwen dat het land wil ontvluchten, neemt hun aantal wel toe, volgens Benchemsi.