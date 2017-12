Ondanks harde wind toch vuurwerkshow boven Hofvijver

De gemeente Den Haag vond de risico's van de show in de wijk Laak te groot vanwege de ligging middenin de wijk en de nabijheid van bebouwing. De twee andere vuurwerkshows in Den Haag, op de Hofvijver en in Scheveningen, gingen wel gewoon door. De show op de Hofvijver is live te zien op NPO1.

De vuurwerkshow in Laak was een initiatief van onder anderen bewoner Tom Nathans. De organisatie rekende op ongeveer 2000 bezoekers. “Teleurstellend. We hebben de wind steeds mee gehad wat dit project betreft, met alle medewerking van de gemeente. Maar de uitvoering heeft niet zo mogen zijn, de wind draaide, zogezegd'', aldus Nathans.

Tijdens de Amsterdamse show op de kop van het Java-eiland werd meer vuurwerk vanaf de grond afgestoken. Ook is de kraan waar vuurwerk wordt afgeschoten verlaagd van 60 naar 30 meter. Rond tien uur vanavond maakte de gemeente Amsterdam bekend dat de vuurwerkshow definitief doorgaat.

Voor­zich­tig­heid is dus geboden voor mensen die vuurwerk gaan afsteken. En hoe westelijker in het land, hoe meer mensen er last van zullen hebben. Woordvoerder Weeronline

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht werd afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam gingen door. De organisatie hield met windmeters continu de windkracht in de gaten. Ook de landelijke kindervuurwerkshow, aan het begin van de avond op de Holland Amerikakade in Rotterdam, had plaats.

Windstoten gevaarlijk Weeronline liet op oudjaarsdag een waarschuwing uitgaan voor mensen die na middernacht vuurwerk wilden afsteken. Doordat er forse windstoten konden voorkomen, is het afsteken van vuurwerk mogelijk gevaarlijk, aldus de weerdienst. “In het hele land zal de wind wisselingen in snelheid hebben”, zei een woordvoerder van Weeronline. “Voorzichtigheid is dus geboden voor mensen die vuurwerk gaan afsteken. En hoe westelijker in het land, hoe meer mensen er last van zullen hebben.'' Weeronline adviseerde mensen die vuurpijlen willen afsteken daarvoor geen lege flessen te gebruiken, maar die te vullen met zand of ze in te graven, zodat ze minder snel omwaaien. Het zwaartepunt van de wind lag rond middernacht in het westen van het land. De piek zal aan de westkust van Zeeland zijn, waar windkracht 8 kan worden gehaald. Den Haag krijgt naar verwachting te maken met windkracht 7, Rotterdam met windkracht 6 en Amsterdam met 5 of 6. Vlak aan zee, vooral in het westen van Zeeland maar ook in Scheveningen en Den Haag, kunnen zware windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen. Voor evenementen met vuurwerk ligt de limiet vaak bij windkracht 7, liet de woordvoerder weten. “Zeker in Zeeland zal het de vraag zijn of geplande evenementen door kunnen gaan.'' De temperatuur is dit jaar geen spelbreker; het is officieel de warmste oudejaarsdag sinds het begin van de weermetingen in 1901. In De Bilt, de centrale meetplaats, was het zondag om 10.00 uur 12,5 graden, volgens Weeronline een record voor 31 december.