Ondanks een strafblad mag Camiel Eurlings sportbestuurder blijven

"Het gevoel van ongemak rond Eurlings is door zijn VOG voor mij persoonlijk verdwenen", zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC-NSF vandaag in het Algemeen Dagblad.

De positie van Eurlings bij de twee grote sportbonden NOC-NSF en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kwam onder druk te staan nadat zijn ex-vriendin aangifte tegen hem deed. Zij betichtte hem van mishandeling, waarbij zij een gebroken elleboog, een hersenschudding en kneuzingen opliep. Het huiselijk geweld zou in 2015 na een feestje hebben plaatsgevonden, de aangifte volgde een half jaar later.

Eurlings deed op zijn beurt weer aangifte tegen haar, wegens poging tot afpersing en smaad. Maar na onderzoek vond het OM daar niet genoeg bewijs voor.

Achter gesloten deuren

De zaak werd uiteindelijk achter gesloten deuren afgehandeld door een officier van justitie. Eurlings moest schikken met zijn ex-vriendin, waarmee een openbare rechtszaak werd voorkomen. De inhoud van de schikking bleef geheim. Eurlings kreeg wel een 'justitiële aantekening’ op zijn strafblad.

Dielessen bevestigt in het AD dat hij mede door de kwestie rond Eurlings van al zijn bestuursleden een VOG wilde hebben. "Na mijn vakantie was dat in kannen en kruiken", zegt de NOC-NSF-baas. "Ook Camiel Eurlings kon een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen." Dielessen kondigt aan dat de VOG 'onderdeel gaat worden van een breder ethisch kader voor bestuurders'.

De beoordeling voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag verloopt via screeningsautoriteit Justis. Die bepalen of het strafblad relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis heeft geoordeeld dat de schikking het bestuurlijk functioneren van Eurlings niet in de weg stond.

Eerder dit jaar polste het bestuur van sportkoepel NOC-NSF informeel of Eurlings niet terug wilde treden als sportbestuurder. Dat wilde hij niet. Daarop werd het VOG gevraagd van alle bestuursleden.