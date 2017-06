Ondanks een crash zag Bendsneyders grootste fan een megastrijd bij de TT

Even slaat Ron Pattiasina de arm om de moeder van Bo Bendsneyder heen. Haar zoon schuift dan net over het asfalt, in de laatste rechte lijn naar de finish bij de TT in Assen. Gevallen, nadat hij in de allerlaatste chicane van de race werd aangetikt. Zijn motor wordt tiende, hijzelf elfde. Schrikken voor een moeder, en Pattiasina biedt een moment troost.

Een half uur eerder stonden de twee nog gezamenlijk te juichen voor de achttienjarige Nederlander, die toen zelfs even eerste lag bij de TT in de Moto3-klasse. “Het komt wel goed hoor”, zegt Pattiasina op dat moment. Ging het toen nog om de positie in de race, later blijken die woorden om een andere reden profetisch. Want Bendsneyder blijft, met dank aan zijn pak, ongedeerd.

Ik doe veel voor ze. Midden in de nacht ophalen van Schiphol? Ik sta er hoor. Ron Pattiasina, superfan van racer Bo Bendsneyder

Superfan Pattiasina schrok zelf ook wel, zegt hij. De Hagenees (59) is de grootste fan van de Rotterdammer. Sterker nog, in ‘het circuit’ kreeg hij de bijnaam ‘Superfan’. De Bendsneyders zijn een racefamilie zegt hij. “Ik doe veel voor ze. Midden in de nacht ophalen van Schiphol? Ik sta er hoor.” (Tekst loopt door onder de afbeelding.) Ron Pattiasina, de grootste fan van Bo Bendsneyder © Trouw Bo Bendsneyder is de enige Nederlander die in de top van de motorsport rijdt. Vorig jaar verraste hij in zijn eerste jaar al met twee podiumplaatsen, in Assen bewijst hij dat hij na een moeizaam begin van het seizoen steeds beter meegaat. Zijn nummer, 64, geeft aan waar hij naartoe wil: naar de MotoGP, de klasse van zijn idool met nummer 46, Valentino Rossi. Pattiasina leerde Bendsneyder op de kartbaan kennen, toen die nog als kleine jongen op een minibike rondjes reed. Als vijftigjarige wilde Pattiasina nog op de foto met dat talent. Sindsdien is hij er altijd bij als het mogelijk is. Het mooiste moment? De winst van Bendsneyder in de Rookies Cup op Assen in 2015. Uit puur plezier kuste Pattiasina toen de motor.

Tattoo Nu is hij met recht superfan. Om 07.00 uur zou hij op de parkeerplaats bij Assen staan, om 05.45 uur sms’t hij ‘ik ben er al’. Hij draagt schoenen van het merk waar Bendsneyder ook mee rijdt. Op zijn rechteronderbeen een tattoo van de coureur, met de woorden Bad Boy. Hij grinnikt. “Het oude logo. Na dit kwam Bad Bo, nu is het soms al BB.” Hij positioneert zijn Bo-vlag precies boven de box waar Bendsneyder zijn bivak heeft. Het is niet de enige vlag die er hangt, wel de grootste. Vanaf het dak volgt Pattiasina de race. Alles verloopt vlekkeloos. Bendsneyder rijdt in het eerste groepje mee, ligt soms eerste, soms tiende (zo dicht zat het spektakel bij elkaar) en schiet in de laatste kilometer van negen naar vijf. Het was een goede wedstrijd, tot twee meter voor de finish. Een stunt? Nee dus, hij wordt aangetikt. Motor en rijder glijden over de finish. Dat mag niet, Bendsneyder wordt gediskwalificeerd. Zonde, aldus de Nederlander zelf, maar zijn finale was wel een bevestiging dat hij ook in droog weer in de top hoort. "Het was een goede wedstrijd, tot twee meter voor de finish." Pattiasina is eveneens gelaten: “Hij heeft een megastrijd gereden. Het is niet anders.” In de pitbox volgt tien minuten later een korte ontmoeting. ‘Rider ok’, klinkt het. En moet Bendsneyder voor de camera’s uitleggen wat er gebeurde, hij schudt slechts Pattiasina’s hand en knikt. De superfan: “Daar hebben wij genoeg aan.”

Rossi boekt tiende zege in Assen De levende motorlegende moest er 385 dagen op wachten, maar Valentino Rossi heeft weer een overwinning binnen. Hij won de TT in Assen na een spektakelstuk in de MotoGP, waar hij zijn landgenoot Danilo Petrucci 63 duizendsten voorbleef. Het was al de tiende overwinning in Assen voor de immens populaire Italiaan (38) bij de ruim honderdduizend toeschouwers, van wie het merendeel petjes of shirts droeg met daarop het nummer 46 of de bijnaam ‘de dokter’. Rossi roemde Assen na afloop. Hij sprak van een ‘bijzondere plek’ en een van zijn favoriete circuits. De zege in de Moto2 ging naar Franco Morbidelli, in de Moto3 won de Spanjaard Aron Canet.

