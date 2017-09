Ondanks de harde wind trotseren kitesurfers de golven

Net als de toeschouwers op het strand willen applaudisseren voor de mooie sprong, valt de kitesurfer ineens uit de lucht en klapt op de branding met zijn surfboard. Er klinkt ongerust geroezemoes maar al gauw maakt de hij zich gereed om opnieuw de golven te trotseren.

De zee is bijna helemaal wit van het woeste schuim en er is geen meeuw die zich in de lucht waagt. Wat bezielt de kitesurfers om nu de zee op te gaan? Jasper Bal (19): “De kracht die de wind je geeft is geweldig. Het vrije gevoel in de lucht is echt supervet.” In een sprong ga je met de snelheid van de wind, legt hij uit. “Eerst klappert de wind om je oren, maar als je springt hoor je niks meer. Die stilte is fantastisch.” Een van de kitesurfers maakt flinke sprong en op ongeveer twintig meter hoogte maakt hij ineens een salto van 360 graden. Bewonderend gejoel klinkt vanaf de kust.

Jan Posthumus (47) staat erbij en kijkt ernaar. “Als je een beetje verstand hebt, ga je nu het water niet op”, zegt hij. Ietwat afgunstig: “Ze maken onze dromen waar, wij durven niet.” Zelf is hij ook kitesurfer, maar toen de windkracht aanzwelde tot 7, werd het hem te extreem.

Buiten het Zandvoortse bracht de storm, die opliep tot windkracht tien, ook overlast. Er vielen zeker twee gewonden door afgebroken boomtakken. Een aantal bruggen en sluizen bleef dicht, snelwegen waren afgesloten door omgevallen bomen en vrachtwagens. Schiphol annuleerde tientallen vluchten en ook enkele afvaarten over de Waddenzee werd geschrapt.

