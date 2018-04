Ondanks de crisis blijven miljarden dollars naar Facebook stromen

'De grootste crisis ooit.' Die woorden gebruikte Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op de valreep van het eerste kwartaal. Maar het pantser van zijn socialmediabedrijf blijkt dik en de kogels die politici, gebruikers en media op Facebook afvuurden, ketsen voorlopig af. In het eerste kwartaal groeide de omzet van het bedrijf met 49 procent. En nog belangrijker: het aantal gebruikers nam (alweer) toe, bleek uit de kwartaalcijfers die Facebook gisteravond naar buiten bracht.

Lees verder na de advertentie

Het werd Facebook vooral kwalijk genomen dat het bedrijf al in 2015 van de diefstal op de hoogste was maar zijn gebruikers hier drie jaar lang niet over informeerde

Het eerste kwartaal bevond zich op dag 76 (van de 90), toen via een klokkenluider naar buiten kwam dat privégegevens van miljoenen Facebookgebruikers waren gestolen en misbruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Het werd Facebook vooral kwalijk genomen dat het bedrijf al in 2015 van de diefstal op de hoogste was, maar zijn gebruikers hier drie jaar lang niet over informeerde. Alle alarmbellen op het hoofdkantoor van Facebook in Californië gingen af en het woord crisis viel al snel.

Hoeveel effect die veertien crisisdagen in maart op het kwartaalresultaat van Facebook hebben gehad, is lastig in te schatten. De groeicijfers toonden geen enkel verval. Sterker: de kwartaalomzet viel met 12 miljard dollar (9,8 miljard euro) een half miljard hoger uit dan analisten in de Verenigde Staten hadden verwacht. Vorig jaar was die omzet in het eerste kwartaal nog 8 miljard dollar. Beleggers reageerden positief op het nieuws en het aandeel Facebook steeg in de handel nabeurs met ruim 6 procent.

Cruciaal Van die omzet komt 99 procent rechtstreeks uit advertenties die Facebook verkoopt en op zijn platform laat zien. Die advertenties zijn zoveel miljarden waard, omdat het bedrijf veel informatie van gebruikers verzamelt en zo gericht kan adverteren. De waarde van die advertenties is weer direct gekoppeld aan het aantal gebruikers. Dat cijfer is dus cruciaal voor de onderneming van Zuckerberg. De tekst gaat verder onder de afbeelding Mark Zuckerberg © AFP Uit de kwartaalcijfers bleek dat Facebook op 31 maart weer een recordaantal maandelijkse gebruikers had: 2,2 miljard, ten opzichte van 2,13 miljard aan het eind van 2017. Ook het aantal mensen dat dagelijks van Facebook gebruikmaakt steeg met vijftig miljoen en kwam uit op 1,45 miljard.

#deletefacebook Acties om Facebook-accounts te verwijderen, zoals #deletefacebook op Twitter, kwamen waarschijnlijk te laat om van invloed te zijn op de kwartaalcijfers. Onduidelijk is hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan de acties, Zuckerberg hield het meermaals op een ‘niet significant aantal.’ Gisteravond zei de oprichter dat Facebook ondanks de grote uitdagingen waar het bedrijf mee te maken heeft, krachtig aan 2018 is begonnen. Mensen die het niet eens zijn met de da­ta-in­za­me­ling voor advertenties kunnen Facebook altijd verwijderen Rob Sherman, Facebook Facebook lijkt zich in zo'n positie te hebben gemanoeuvreerd, dat maar weinig mensen het platform daadwerkelijk achter zich kunnen laten. Privacytopman Rob Sherman voelde dat vorige week al goed aan en zei dat mensen die het niet eens zijn met de data-inzameling voor advertenties, Facebook altijd kunnen verwijderen. Die uitspraak deed hij naar aanleiding van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG, die in mei van kracht wordt. Gebruikers moeten (opnieuw) toestemming geven aan Facebook om data te verzamelen. Dat verzoek afwijzen is op Facebook echter niet mogelijk. Verwijderen is dus de enige andere optie. Facebook heeft laten weten dat de AVG voor gebruikers wereldwijd de privacystandaard wordt. Dat bevestigde Zuckerberg twee weken geleden, toen hij zich voor het Amerikaanse Congres moest verantwoorden voor de datadiefstal die in maart bekend werd. Veel congresleden spraken zich toen uit voor striktere privacywetgeving in de VS.

Lees ook: Er zijn striktere regels nodig voor Facebook Facebook is geen natuurverschijnsel, het staat niet boven de wet. Tijd dat overheden dat Zuckerberg c.s. duidelijk maken.